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Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого

11 октября 2020 18:08
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Новости Беларуси. Несмотря на будний день, верующие приехали из разных городов. Молебен в Успенском соборе и крестный ход под песнопения к еще одному подарку – более чем трехметровой бронзовой скульптуре Серафима Жировичского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создание памятника финансово поддержали крупные белорусские предприятия.

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Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого-1

Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого-3

Преподобный Серафим в период Великой Отечественной войны возрождал духовную жизнь в оккупированной стране, умер в советском концлагере. В конце прошлого столетия его причислили к лику святых мучеников. Символично, что в основание памятника вложили капсулу с землей с места захоронения батюшки, ныне это Нижегородская область России.

Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого-6

Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого-8

Елена Коренева, жительница Санкт-Петербурга:
Мне удалось побывать здесь в такой памятный день и еще попасть на освящение памятника Серафима Жировичского, который является моим дальним родственником. И вот сегодня я приехала сюда, очень счастлива, слезы льются сами, скрыть их мне не удается.

Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого-11

О том, что ее прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима, жительница Санкт-Петербурга Елена Коренева узнала случайно: бабушка лишь перед смертью рассказала и показала иконку. В семье в советское время атеизма скрывали этот факт. Поэтому Елена приняла крещение лишь недавно, в 33 года, здесь, в Жировичах, когда приехала узнать больше о своем почтенном родственнике и познакомилась с насельниками.

Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого-14

Елена Коренева:
Хочу еще побывать там, где мученически погиб он. Стараюсь, нахожу литературу или людей, которые мне что-то рассказывают, показывают мне какие-то места.

# Православные в Беларуси # общество # Галина Буро # Елена Коренева # Фотофакт

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