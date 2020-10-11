Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого

Новости Беларуси. Несмотря на будний день, верующие приехали из разных городов. Молебен в Успенском соборе и крестный ход под песнопения к еще одному подарку – более чем трехметровой бронзовой скульптуре Серафима Жировичского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создание памятника финансово поддержали крупные белорусские предприятия. «Я очень хотела быть сопричастна этому прекрасному событию». В Жировичах освятили новые колокола

Преподобный Серафим в период Великой Отечественной войны возрождал духовную жизнь в оккупированной стране, умер в советском концлагере. В конце прошлого столетия его причислили к лику святых мучеников. Символично, что в основание памятника вложили капсулу с землей с места захоронения батюшки, ныне это Нижегородская область России.

Елена Коренева, жительница Санкт-Петербурга:

Мне удалось побывать здесь в такой памятный день и еще попасть на освящение памятника Серафима Жировичского, который является моим дальним родственником. И вот сегодня я приехала сюда, очень счастлива, слезы льются сами, скрыть их мне не удается.

О том, что ее прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима, жительница Санкт-Петербурга Елена Коренева узнала случайно: бабушка лишь перед смертью рассказала и показала иконку. В семье в советское время атеизма скрывали этот факт. Поэтому Елена приняла крещение лишь недавно, в 33 года, здесь, в Жировичах, когда приехала узнать больше о своем почтенном родственнике и познакомилась с насельниками.