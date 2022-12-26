Саммит СНГ начался. Впечатления политического обозревателя СТВ

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Практически все время существования Советского Союза слово союз ассоциировалось с концом декабря, потому что 30 декабря 1922 года был подписан договор о создании СССР, об этом чуть позже поговорим. Сейчас мы говорим о том, что в этом году у нас, может быть, с нашей, с журналистской точки зрения, заметна небывалая активность, собственно говоря, белорусских властей. Присутствие в ШОС, активизация работы в СНГ, активизация работы в Союзном государстве, что, наверное, связано, прежде всего, с санкциями. Это и военные взаимоотношения, и союзнические взаимоотношения с Россией, которые происходят на фоне эскалации, которая наблюдается на польской, литовской и украинской сторонах. Все это говорит о том, что Беларусь становится частью геополитического восточноевропейского такого куска земли, где мы действительно играем очень большую роль. Я сегодня один, потому что в Петербурге проходит неформальный саммит глав государств СНГ. Там принимает участие наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. И там же работает моя коллега Алена Сырова. Мы буквально связывались за несколько минут с ней до программы, чтобы обсудить, каким образом прошел этот саммит, какие у тебя, Алена, впечатления? И, наверное, давай так: у тебя есть какое-то время, потому что я понимаю, что тебе нужно готовиться, чтобы сделать вечерний сюжет. Что происходило? Скажем так, антуражность. Потому что то, что я читаю в Telegram-каналах – это, прежде всего, впечатления. Это реплики Александра Лукашенко о том, что следующий год будет счастливым и удачным. Что ты там услышала?

Алена Сырова, ведущая ток-шоу «По существу», политобозреватель СТВ:

Хочу отметить, что этот неформальный саммит СНГ действительно не стал богатым на официальные заявления. Как говорится, в классике жанра. На самом деле главы государств поднимались по ступеням в Ельцинскую библиотеку практически все молча, даже не смотрели в сторону прессы. И казалось, что в каком-то очень спокойном настроении, сосредоточенном. Хотя, по ощущениям, наверное, повестка все-таки должна была бы быть праздничной. Единственным президентом, который пообщался с представителями СМИ, ожидаемо стал Александр Лукашенко. Мои коллеги задали такие настроенческие, что ли, вопросы. Он действительно рассказал о своих ожиданиях от этого года. Но, умышленно или нет, на вопрос, какое у него настроение, ответил, что среднее. Конечно, добавил, что есть к чему стремиться, но, по факту, мне кажется, здесь есть что-то большее. Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ. Потому что все же встреча пусть и неформальная, но повестка весьма серьезная. Очень много вопросов, которые нужно обсудить. И, пользуясь случаем, хотела бы у наших экспертов спросить вопрос коллективный от всех моих коллег. И российских, и из других стран Содружества. Многие задаются вопросом: если главы государств действительно в тесном контакте, если нет никакой проблемы в любой момент собрать формальный, официальный саммит – то зачем нам нужны неофициальные? Тем более это уже второй за год. Предыдущий был в Петербурге буквально пару месяцев назад. Петр, что скажете?