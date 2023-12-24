Какие цены ждать белорусам после Нового года. Итоги большого совещания у главы государства

Сегодня рынок мобильно на спрос отвечает предложением – только шире открывай кошелек. Да и белорусы не против лишний раз сходить в магазин. К этому располагает и ассортимент, среди которого все чаще рука тянется за своим. Так что те самые санкции и ограничения импортных поставок мы как-то особо и не заметили. Даже наоборот – в этом году покупки совершались чаще обычного и тележки стали потяжелее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но это только начало пути. На совещании у Президента пытались понять, как систему донастроить. Да, работает, но бегать в МАРТ за согласованием каждого ценника тоже никто не должен. Очереди к чиновникам порождают появление альтернативных ценников. А к коррупционерам в Беларуси отношение известно. Чтобы не допустить развития ситуации по такому сценарию, Президент и предлагает выработать понятную систему регулирования цен и внедрить ее в практику уже с началом нового года. Как принимали это решение, что изменится для покупателей и продавцов и как будут встроены новые подходы? Тему продолжит Алена Сырова. За последний год с небольшим к разговору о ценообразовании во Дворце Независимости возвращались четырежды, за его пределами на высшем уровне еще несколько раз. Лукашенко: «Если бы у каждого в кармане по 10 тысяч рублей лежало, люди бы и не обижались»

И все же самым громким стал самый первый, в октябре 2022-го, главным итогом которого стало решение о регулировании цен самым жестким образом. Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен Хотя и во время того принципиального разговора (глядя в глаза Президенту) и после были те, кто это решение не понял или считал не до конца верным, почти нереальным для исполнения, противоречащим экономическим законам. Снопков рассказал, как изменится регулирование цен с 1 января 2024-го Но оно было единственно справедливым. В тот момент – когда на Беларусь в очередной раз набросили санкционный пакет и попытались удушить, спровоцировав праведный народный гнев из-за пустых полок и чуть ли не изоляции, важно было остановить тех, кто будет усугублять ситуацию и наживаться на привыкших жить сыто и комфортно белорусах. Лукашенко: эти цены по карману раскидывали, некие хозяева получали по 35 тысяч долларов в месяц!

Больше всего год назад переживали за торговые сети. Крупные игроки, мол, откажутся играть по таким правилам, бизнес любит предсказуемость, но Александр Лукашенко и не призывал ее лишать, а настоятельно потребовал обозначить желающим работать в Беларуси порядок действий. В итоге все на месте. Да, может, не в шоколаде, но не в обиде уж точно. Лукашенко прокомментировал отчет о регулировании цен: «Ничего не случилось – работаем нормально»

Первый вице-премьер сейчас доложил, что цены в среднем выросли, но не намного, инфляция не та, о которой говорили прежде. Это приятно, но еще приятнее было бы, если бы, скажем, не росли слишком резво цены на товары, которые мы производим под предлогом сезонности. На совещании во Дворце аспект обсуждали на примере огурцов, Лукашенко возмутился росту цен на овощи: вы мне обещали, что подсветите огурцы – будем в шоколаде!

Справедливости ради, огурцами белорусского производства, как и томатами, прилавки не завалены. Хотя вопрос обеспеченности своими овощами, их правильным хранением поставлен уже давно и, что очевидно, с повестки не снят до сих пор. В связи с этим много претензий звучит в адрес Белкоопсоюза, вернее, звучало, говорят, сейчас ситуацию исправили. В Белкоопсоюзе ответили, почему в некоторых автолавках есть проблемы с ассортиментом

Но на разговор Александр Лукашенко их все же ждет уже в следующем году, чтобы выработать систему. Как и в случае с регулированием цен. На определение механизма понадобился год с небольшим, пристальный контроль первого лица государства и тех, кто, в общем-то, этим должен был заняться раньше. В итоге сделали уверенный шаг на пути к сбалансированной системе, которая бы учитывала интересы производителя, продавца, покупателя и государства, конечно. Это ведь вопрос душевного спокойствия населения. И уже нет необходимости в ручной корректировке. Лукашенко: никто не должен согласовывать цены – это будет коррупция, половину страны пересажаем!