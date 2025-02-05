Интересуются внутренним туризмом – председатель Молодёжного парламента при Госдуме о взаимодействии с Беларусью

Артем Николаев, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания России: Сегодня молодежь России очень активно интересуется внутренним туризмом, туризмом в Союзном государстве. Это одно из самых перспективных направлений для развития, самореализации на сегодня молодежи наших стран. И мы как Молодежный парламент тоже сохраняем тенденцию работы с регионами. У нас широкое представительство, у нас из каждого субъекта Российской Федерации есть свои представители, депутаты разных уровней, органов местного самоуправления, депутаты законодательных собраний. Все они в возрасте до 35 лет.

Артем Николаев:

И они на самом деле понимают специфику молодежи в каждом субъекте нашей большой страны. И мы одной из задач ставим себе развитие наших межпарламентских отношений, наших межгосударственных отношений, в первую очередь Союзным государством, с Республикой Беларусь. И для нас очень важно быть партнерами, которые помогают в развитии территорий. Мы прекрасно понимаем эту задачу. Не то, чтобы создавать условия для развития миграции, а для того, чтобы делиться тем опытом, который есть у России, перенимать тот опыт, который есть в Республике Беларусь, и создавать дружеские, партнерские, союзные отношения, которые, безусловно, будут способствовать для развития наших стран в правильном векторе.