В Минске прошло заседание городского штаба студенческих отрядов

В 2024-м было трудоустроено более 19 тысяч бойцов студенческих отрядов. В 2025 году в молодежное движение планируют вовлечь еще больше ребят. Только в январе в организациях и на предприятиях работали 100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Занятость молодежи обсудили в Минском государственном лингвистическом университете. Ярче всего об успехах ребят говорят результаты их работы. Например, студенты БГТУ хорошо потрудились на заводе по выпуску бытовой техники. Они собирали около 500 холодильников за смену. Летом 2024 года число трудоустроенных на предприятиях студентов вуза выросло втрое – до 900 человек. Благодаря чему они заслужили звание «Лучший производственный отряд».

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Самая главная, конечно же, задача – как можно больше вовлечь нашу молодежь во вторичную занятость в рамках именно работы в студенческих отрядах. Так как это работа в коллективе, это работа в команде. Мы обращаем внимание, что с каждым годом на три тысячи мы прирастаем, все больше и больше вовлекаем нашу молодежь именно в студенческие отряды.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Кроме трудовой занятости, студотрядовское движение предлагает сегодня целый комплекс различных мероприятий. Это и посещение памятных мест, это участие в патриотических акциях. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что для молодежи это очень важно.