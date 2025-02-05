Брестская крепость-герой – к защитникам цитадели за 2025-й отнесли ещё 10 военнослужащих

Такое трепетное отношение белорусской молодежи к военнослужащим и подвигу поколения победителей – залог всеобщей памяти и недопущения повторения страшных событий прошлого. Восстановление страниц истории не прекращается. В Брестской крепости в 2025 году к защитникам цитадели отнесли еще 10 военнослужащих, об именах которых было известно, но их участие в обороне нуждалось в подтверждении. Даже спустя десятилетия научные сотрудники ищут новые факты, свидетельства и информацию о судьбах защитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благородная миссия по-прежнему объединяет десятки стран, которые некогда были единым государством – Советским Союзом. Интернациональный язык подвига – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Более 30 национальностей и народностей защищали Брестскую крепость, имена их представителей занесены на мемориальные плиты. Поиски новых ведется и по сей день. Последнее имя было занесено в 2017 году. На протяжении почти семи десятилетий научные сотрудники мемориального комплекса, а некогда первого музея обороны цитадели – собирали по крупицам историю защитников крепости. Воспоминания из первых уст выживших, найденные артефакты и тысячи запросов в адресные бюро и военкоматы всего Советского Союза. Сегодня с музейщиками заговорили и рассекреченные архивы Министерства обороны России.

Ольга Игнатович, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Работа ведется и в наше время. Несмотря на то, что уже прошло много лет, обращаются родственники с запросами. Получаем запросы и от внуков, и правнуков с просьбой помочь установить судьбу, выяснить какие-то дополнительные биографические сведения, информацию, которая тоже могла быть в семье утеряна, либо не общались родственники. На службу в Брестскую крепость прибывали военнослужащие со всего Советского Союза. Тавади Багдасарян и Ваган Григорян – учителя из солнечного Еревана. Оба оставили ради службы молодых жен и дочек. Оба встретили Великую Отечественную войну. На двоих разделили и смерть.