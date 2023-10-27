Лукашенко: «Если бы у каждого в кармане по 10 тысяч рублей лежало, люди бы и не обижались»

Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Всей скромной по численности журналистской братии хватило, чтобы перегородить дорогу в Новой Околице и путь Президенту, чтобы поговорить о текущем и не очень. В ожидании бурно обсуждали цены на здешние дома, но начали с тех, что в магазинах.

Анна Пыж, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ: Уже прошел год с принятия вами Указа о регулировании цен. Я думаю, что все, кто были на том самом совещании, которое стало отправной точкой, очень хорошо его помнят. Цены тогда удалось приручить, как вы любите говорить. Но спустя год, как вам кажется, достаточно ли тех механизмов и стало ли меньше жалоб, что важно?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время мы проведем совещание и уже не то, что в общем порассуждаем, как тогда было принято решение по ценам – «приручить» и все. А уже посмотрим, что правительство сделало за это время, чтобы мы могли цены, как сказал, держать возле себя, за руку их. Потому что кто-то с испугу, кто-то еще как-то, а больше с испугу подумали: нет, в тюрьму посадят. И при том Василий Николаевич несколько человек на некоторое время отравил туда. И они поняли: шутки в сторону. И по большому счету мы оказались правы.

Оказывается, жира столько накопили, особенно торговые сети, да и производителей хватало, что есть, где их снимать. Я не скажу, что там уже большое, но удается цены держать на нужном уровне. Все равно люди, как что в магазин пришел, так дорого-дорого. Никто не понимает и понимать не хочет, что цены в магазине – это твоя зарплата. Если на хлеб, то это колхоз, совхоз люди работают – фермеры. Это же их зарплата. Они дороже в магазин поставляют продукцию – значит зарплата выше.

Переработчики, хлебопекарни – это тоже заработная плата. И все это складывается в цену, но люди этого знать не хотят. Дорого – и все! Почему? Потому что желательно, чтобы зарплата была повыше. Если бы у каждого в кармане по 10 тысяч рублей лежало, так люди бы и не обижались. Но это уже дело человека. Но опять этого люди тоже не хотят понимать.

Глава государства рассчитывает от правительства услышать предложения, именем революции к этому вопросу возвращаться он не намерен.