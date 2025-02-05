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Баскетбол. «Минск» вновь уступил команде «МБА-МАИ-Юниор»

05 февраля 2025 17:48
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Баскетболисты «Минска» вновь уступили на своей площадке команде «МБА-МАИ-Юниор» в рамках Единой молодежной лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первой половины встречи наши ребята уступали 15 очков. В третьем и четвертом отрезках матча гости продолжали удерживать преимущество. И не давали хозяевам шанса переломить ход поединка. В итоге подопечные Дмитрия Колтунова потерпели поражение со счетом 69:85.

На данный момент молодежная команда Минска в таблице лиги занимает седьмое место. В ближайшие выходные белорусы проведут дома два матча против аутсайдера, красноярского «Енисея».

# Баскетбол

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