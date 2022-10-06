Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен
Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Торгаши наплевали на это?» Вот что Наталья Кочанова рассказала о регулировании цен Президенту.
По итогам совещания Александр Лукашенко ожидает от участников мероприятия действенных предложений по выходу из сложившейся ситуации. И параллельно сам ставит перед ними конкретные задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я могу много слушать, пока это перепевки, одно и то же. Решение: с 6 числа запрещается рост, всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся. С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Потом скажут: слушайте, а мы 6-го подняли цены. И не дай бог кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом что-то. Какие-то расчеты, перерасчеты. За исключением, если будет принято решение министра или председателя облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день. Почему я принимаю такое волевое решение? Цены сегодня запредельные, они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернатора. Все! И не дай бог какой-то магазин уйдет, и он будет закрыт. Какая-то контора, забегаловка. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите.
Александр Лукашенко:
Второе. Это совещание было поручено подготовить Кочановой и группе. Поэтому эта группа во главе с Кочановой, Герасимов, Андрейченко, Орда, Медведева (руководитель группы Кочанова) – подключайте любых специалистов. Выработать и внести в правительство меры регулирования цен в стране. До 20 октября 2022 года правительство должно принять решение с подачи этой группы. Если будут хоть какие-то расхождения типа того: зарегулировали, умрут, погибнут, дефицит создастся – немедленно мне докладывайте. Советую вам цены понизить. Не получается понизить, образуйте фонд, с шапкой пройдите и соберите 200-300 миллионов евро или долларов. И мы за эти деньги построим многодетным, военным и чиновникам, которые не имеют права нигде зарабатывать деньги на стороне, построим жилье арендное. И дадим военному – вот тебе квартира. 20 лет служишь, мы тебе или бесплатно через 20 лет подарим ее, или ты заплатишь только 25 %.
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