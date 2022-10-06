Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я могу много слушать, пока это перепевки, одно и то же. Решение: с 6 числа запрещается рост, всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся. С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Потом скажут: слушайте, а мы 6-го подняли цены. И не дай бог кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом что-то. Какие-то расчеты, перерасчеты. За исключением, если будет принято решение министра или председателя облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день. Почему я принимаю такое волевое решение? Цены сегодня запредельные, они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернатора. Все! И не дай бог какой-то магазин уйдет, и он будет закрыт. Какая-то контора, забегаловка. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите.