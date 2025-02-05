Член Госдумы: Путин задал тренд на обновление элиты, для нас это участники СВО

Григорий Азаренок, политический обозреватель: В Беларуси часто говорят – 2020 год надо было придумать. И произошли события 2022 года, и они тоже очень много и позитивно в том числе повлияли на общество, на государство, на страну. Если раньше говорили, была тусовка московская, питерская и все остальное, то сейчас вот эта разница, особенно культурно-ментальная, ушла на нет.

Артем Николаев, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания России:

Действительно, перед глобальными вызовами нужно уметь держать сильный ответ. И нам с вами повезло, у нас сильные лидеры. И наш Президент задал тренд на обновление тех, кого мы считаем элитами. Сейчас для нас в России это участники специальной военной операции. Люди, которые помогают нашим жителям Донбасса, жителям воссоединенных территорий восстановить кров, восстановить свою землю, сохранить свою культуру. Для нас это действительно вызов, на который мы даем сегодня ответ. И мы не боимся об этом говорить вслух. Важность того, что у нас сегодня два фронта в России. Это фронт, где проходит непосредственное соприкосновение с нашим врагом, и информационный фронт.

Мы как представители молодежи, конечно, представлены на двух фронтах. Но информационный фронт не менее важен. И не надо стесняться своей позиции, не нужно бояться говорить о том, что мы патриоты своей страны. Но для нас еще важный аспект – это то, что мы патриоты нашего Союзного государства. Мы патриоты нашей земли, нашей культуры. И мы очень поддерживаем наших друзей, готовы дальше вместе строить наш мир, наше будущее.