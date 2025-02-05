Азарёнок: на Западе бульдозеры крошат обелиски, на них просвечивается чёрная свастика в белом круге

Григорий Азаренок, СТВ: Да, сегодня поговорим о Великой Отечественной и о нас. Достойны ли мы той памяти, как мы встретим 80-ю годовщину Великой Победы? Думать, готовить свое сердце, зажигать это пламя надо уже сейчас. Мы законно и правильно возмущаемся сносом памятников нашим героям, красноармейцам, солдатам, офицерам, партизанам. Когда они там, на Западе, это делают в прямом эфире, когда их бульдозеры кромсают и крошат обелиски, на этих бульдозерах просвечивается черная свастика в белом круге. И вот уже Илон Маск бросает гитлеровский жест, и никто ему за это ничего не делает. Помните великий фильм «17 мгновений весны»? Так вот, хайль сказано, они пришли. Они долго к этому готовились. А кто подготовил их приход? Мы! Мы сами!

Григорий Азаренок:

Кто в конце 80-х писал бесконечную слизкую подлую грязь про Зою? Мол, пироманка сумасшедшая. Кто осмелился написать, что Матросов упал на амбразуру пьяный и вообще в этом не было смысла? Уж не журнал ли Виктора Коротича «Огонек»? Уж не Виктор Астафьев написал, что Ленинград надо было сдать, и только затем это повторил Виктор Ерофеев? Уж не у нас ли в Минске Шушкевич и Гилевич приветствовали Виктора Сажича, полицая и гитлеровского халуя и палача? Не мы ли это все сделали? Уж не у нас ли выходили тонны сериалов и фильмов, где ублюдок-НКВДшник только и делает, что гнобит дурачка-красноармейца или штрафника? Не у нас ли дорого-богато снимали фильмы типа «Сволочи»? Это было про нашу страну. Ни любви, ни тоски, ни жалости.