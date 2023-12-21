Снопков рассказал, как изменится регулирование цен с 1 января 2024-го

С нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Пожалуй, это главный результат сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Обсуждался вопрос, который касается всех и каждого, и это поистине вопрос справедливости, подчеркнул Президент. Система регулирования ценообразования и контроля за ней – Александр Лукашенко не раз обращался к этой теме. Сегодня, 21 декабря, к ней вернулись вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помните, когда Александр Лукашенко на первом гормолзаводе выяснял, почему вышло так, что, имея собственное производство, недосчитываемся своей продукции на своих же прилавках, зато импортной – пруд пруди? Все это учли и в новом документе, который начнет работу с 1 января. В конечном счете пришли к тому, что у нас появятся своеобразные коридоры, в рамках которых производители смогут поднимать цены, не бегая каждый раз к руководству.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок. Это не касается промежуточных товаров, инвестиционных товаров и это точно не касается экспорта. На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать ту недополученную прибыль, которую позиционируют производители на внутреннем рынке. Мы, в принципе, готовы к такой системе. И она будет с 1 января, как было поручено Президентом. Кстати, вице-премьер Снопков уже по окончании совещания рассказал, что на этом вопросе остановились подробнее. Возник спор с губернаторами.

Николай Снопков:

Когда сегодня выступали губернаторы и говорили о том, что мы на экспорте компенсируем недополученную выручку, прибыль на внутреннем рынке. Формулировать так в принципе некорректно. Внутренний рынок – это святое. Есть разные доходы у граждан Беларуси и граждан тех стран, куда на экспорт отправляют нашу продукцию. Есть разная социальная нагрузка, поэтому на внутреннем рынке нужно поставлять по тем справедливым ценам, которые формируются у нас в соответствии с 713-м, который действует, и с той новой откорректированной системой 713-го, которая будет действовать в 2024 году. Это просто святая обязанность – обеспечить насыщение внутреннего рынка. И формулировать о том, что это приносит недополученную прибыль, нельзя. Глядишь, и достигнем нужного нам результата.

Николай Снопков:

Действительно, результаты в принципе хорошие. Я обозначил, что они продиктованы тем, что мы повышали в этом году заработную плату, достаточно активно пенсии, стимулировали потребительское кредитование и кредитование на недвижимость. Я бы все-таки хотел внимание обратить прежде всего на очень здравомыслящее и рациональное поведение белорусов на рынке в этом году. Оно связано как с потреблением, так и со сбережением, что явно подчеркивает доверие белорусов к проводимой экономической политике и доверие белорусов к властям. И мы надеемся, мы не подведем их и в дальнейшем.