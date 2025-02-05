Канаты натянуты – в Мостах завершают реконструкцию самого длинного подвесного моста Беларуси
Уникальные инженерные решения и частично стеклянный пол. Знаменитая достопримечательность страны – пешеходный мост, который соединяет два берега реки Неман в городе Мосты Гродненской области, приобретает новый вид. Самый длинный подвесной мост в Беларуси – почти 200 метров – с июня находится на реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительные работы выходят на финишную прямую.
На какую символичную дату запланировано открытие и чем удивит обновленная конструкция, выяснила Галина Буро.
Канаты натянуты, и он вновь соединил два берега одного райцентра. Ведь в процессе реконструкции строители практически полностью разобрали старое сооружение и заменили его основные элементы. Потребовались новые инженерные решения, все же мост в Мостах не типичный: подвесной, пешеходный и самый длинный в Беларуси – почти 200 метров.
Дмитрий Шпула, прораб мостостроительного управления № 7 предприятия «Мостострой»:
Ни нормативной базы, ни самой технологичной базы у нас не было. Для нас это была уникальная работа. Самое сложное – это смонтировать вантовую систему. Потому что данный вид работ мы обычно не выполняем.
Работа с уникальной подвесной системой заняла основное время реконструкции. 40-тонные тросы общей длиной 2,5 километра на заказ изготавливали в Китае, доставляли в Беларусь, затем корректировка и монтаж: отладить правильное натяжение канатов – дело сродни ювелирному. Поэтапно возводили металлоконструкцию для пешеходного движения – осталось заварить стыки и приступить к чистовым работам.
Галина Буро, корреспондент:
Подвесной мост над Неманом был возведен еще в 1970 годы прошлого века, чтобы жители райцентра могли добираться с одного берега на другой. Реконструкция проводилась в 1990-е. И к нашему времени вновь назрела необходимость в обновлении. Все же мост важен и для города, и для туристов, которые активно интересуются такой достопримечательностью.
Мост станет крепче, надежнее и получит изюминку, которой еще не было в стране – частично стеклянной пол.
Подробности в видео.