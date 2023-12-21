Лукашенко: эти цены по карману раскидывали, некие хозяева получали по 35 тысяч долларов в месяц!

С нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Пожалуй, это главный результат сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Обсуждался вопрос, который касается всех и каждого, и это поистине вопрос справедливости, подчеркнул Президент. Система регулирования ценообразования и контроля за ней – Александр Лукашенко не раз обращался к этой теме. Сегодня, 21 декабря, к ней вернулись вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди стали чаще ходить в магазины и больше покупать, инфляция находится в рамках прогноза, на потребительском рынке стабильность. Даже на этом фоне, предостерег Президент, успокаиваться нельзя, и назвал фактор сдерживания цен – надо увеличивать производство. Все подробности в материале Алены Сыровой.

О ценообразовании во Дворце Независимости стабильно говорят раз в несколько месяцев. Это совещание Александр Лукашенко косвенно анонсировал перед своим отлетом в длительную командировку, дав поручение «обеспечить белорусам» праздничное настроение и изобилие на столах. Хотя, конечно, думающие люди понимают, что это лишь верхушка айсберга. Президента волнуют глубинные вещи и процессы, которые при неверной настройке сказываются на обычных белорусах. Именно поэтому сегодняшний разговор сверхважен и неотложен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда. Новый год, мы обещали вернуться к вопросу ценообразования (подробнее). Но ладно, выросли цены, к примеру, на молоко. Вопрос в том, кому прирост этих цен в карман пошел. Я думаю, в правительстве это понимают. Если доярка получила зарплату не 700 рублей, а 720 – ну, куда ни шло. Но мы же по докладу Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карману те, кто меньше всего это заслуживают. Даже не торговые работники, а некие хозяева получали по 35 тысяч долларов как минимум в месяц. Это нормально?