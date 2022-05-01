«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?

Новости Беларуси. Немного о цифрах, но арифметика приятная. Эксперты на неделе посчитали, что отдохнуть в Беларуси в два раза дешевле, чем в Турции и Египте, куда стоимость путевок значительно выросла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши санатории предлагают не только отдых в экологически чистых и живописных местах, но и комплекс оздоровительных программ, как, например, санаторий «Ружанский» в Брестской области. Каждому отдыхающему индивидуально подбирают программу. Анастасия Ярощик-Корниенко на неделе вместе с гостями наших здравниц оценила белорусскую альтернативу заморскому отдыху.

В Беларуси более 300 санаториев, а курорт один – «Ружа Хутар». Он же Мальдивы, Карловы Вары, только с приставкой «белорусские». Географические координаты этого самого солнечного места – средь соснового бора, на краю могучей пущи, в самой юго-западной точке страны, где почти не бывает зимы.

Именно здесь нам предлагают провести weekend – бомбические выходные. Распробуем бренд на вкус. Сюда в поистине туристический оазис, окруженный лазурными озерами с уникальным климатом и целебной водой, едут отдыхать со всех уголков мира.

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Что привело вас сюда из Германии к нам второй раз? Наталья Скобникова, жительница Германии:

Вы знаете, приеду еще и третий, и четвертый. Вы же знаете, переболела ковидом, надо восстанавливаться. И вот приехала к вам. Раньше средний возраст 50 лет, теперь – 25. Что изменилось в санаториях Беларуси за последние годы, читайте здесь. Жительница немецкой Баварии белорусские Мальдивы открыла для себя много лет назад. Европейское качество в безвизовой зоне – преимущество для жителей по ту сторону границы. Наталья уверяет: «Ружанский» – место притяжения, попадая в это релакс-измерение, хочется вернуться сюда вновь и вновь.

Наталья Скобникова:

Нет, наверное, таких возможностей в Германии, пока еще таких санаториев, если честно, так вот для восстановления. Надо год на очереди стоять. Этот санаторий нужно ценить. Я много где побывала и могу вам сказать, что вряд ли в каких-то других местах можно получить такое огромное количество процедур и такого высокого уровня медицинского обслуживания, как здесь. Криосауна. -80 °С. Забегаешь на три минутки, потом выходишь и совершенно как заново родился.

Барокамера – сразу почувствовала, что и кашель начал проходить. Конечно, это восстановление легких.

Эффект от лечебных программ, направленных на восстановление здоровья после ковида. В рецепте исцеления природные факторы, современное оборудование и уникальные собственные инновационные методики.

В «Ружанском» в прямом смысле легким возвращают дыхательную мощь в небывалом по санаторным меркам тренажерном зале.

Ольга Денисенок, врач-физиотерапевт санатория «Ружанский»:

Низ живота – вдох – напрягаем, выдох и медленно... Владимир Карпечкин:

Как обстоят дела, как идет реабилитация наших пациентов? – Очень хорошо, осваиваем новые тренажеры.

– Как показало себя новое оборудование?

– Замечательно. Очень хорошие результаты, потому что здесь идет не только нагрузка на дыхательную систему, но также и на сердечную мышцу. Очень хорошо для всех возрастов.

В программе обязательно бассейн и барокамера. И еще одна фишка только этих мест – горная телепортация – лечение аэрозолями соли гималайской. Бесспорный хит сезона – янтарная комната. В «Ружа Хутаре» можно сделать скрининг здоровья, пройти все виды лабораторной и ультразвуковой диагностики. База и персонал здесь не хуже, чем в именитых медцентрах.

Самую высшую позицию в рейтинге «Ружанскому» ставит врач из Израиля.

У тебя прохладная, да? У меня чуть тепловатая. Очень вкусная вода. Главное, полезная. Натали Озерски работает в клинике пластической хирургии в Тель-Авиве. Но за природной красотой и эффективными бьюти-услугами советует ехать только в белорусские Карловы Вары. Здесь лечебная вода относится к уникальному типу друскининкайских минеральных источников. H₂O нормализует баланс в организме, а это сродни сотни косметических процедур.

Издревле ходили легенды и о целебных свойствах не имеющей аналогов беловежской сапропели.

Натали Озерски, жительница Израиля:

Наши друзья из Москвы приезжали к вам два года назад и рассказали о вашем чудесном санатории. Очень красивое местоположение, шикарная территория, красивые корпуса, разнообразное лечение. Очень хорошие отзывы отдыхающих о персонале. Владимир Карпечкин:

Вы первый раз к нам приехали? Натали Озерски:

Нет, мы уже повторно к вам приехали. Нам очень у вас нравится, и мы надеемся, что мы приедем в скором времени вновь.

Пробуем и водную феерию на вкус. Это уже СПА-комплекс в «Ружанском». Пять бассейнов с аквапарком для детей и взрослых. И такого многообразия нет ни в одном центре.

12 бань и саун: от инфракрасной до криосауны, от турецкого хаммама до русской бани на дровах. А еще кедровая бочка, янтарная сауна, где врачуют тело натуральные ион-радикалы солнечного камня.

Так здесь умело аккумулируют естественную силу природы и ее импульс направляют на исцеление. Клиентоориентированность, гибкость и обостренное чувство здоровых трендов. Впрочем, за большим курортным механизмом стоит и тот, кто постоянно заводит идейным ключиком процесс.

А дальше ритм вдохновения подхватывает команда. Генератор оздоровительных идей, маркетинговых трендов, кадровый менеджер и вдохновитель Владимир Карпечкин.

Владимир Карпечкин:

В августе этого года исполняется четыре года, как я работаю руководителем данного предприятия, нашего санатория «Ружанский». На сегодня сформирован бренд, сформирована маркетинговая концепция работы предприятия. Представляем собой уникальное гибридное предприятие, не имеющее аналогов у нас в стране. В чем уникальность? В том, что на одном предприятии реализуются две ключевые кардинальные стратегии. Первая – экологический СПА-курорт «Ружа Хутар», это СПА-составляющая. Вторая – это курортно-реабилитационно-медицинский центр. Именно пандемия заставила нас начать искать поиск новых путей существования, как же выживать в этих условиях, когда интерес к санаторной отрасли упал, и упал существенно. В общем-то, мы не растерялись и изучили данную проблематику. Научились работать, выстроили логистику производственных процессов, позволяющую создать безопасные условия.