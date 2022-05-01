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«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?

01 мая 2022 19:19
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Новости Беларуси. Немного о цифрах, но арифметика приятная. Эксперты на неделе посчитали, что отдохнуть в Беларуси в два раза дешевле, чем в Турции и Египте, куда стоимость путевок значительно выросла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши санатории предлагают не только отдых в экологически чистых и живописных местах, но и комплекс оздоровительных программ, как, например, санаторий «Ружанский» в Брестской области. Каждому отдыхающему индивидуально подбирают программу.

Анастасия Ярощик-Корниенко на неделе вместе с гостями наших здравниц оценила белорусскую альтернативу заморскому отдыху.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-1

В Беларуси более 300 санаториев, а курорт один – «Ружа Хутар». Он же Мальдивы, Карловы Вары, только с приставкой «белорусские». Географические координаты этого самого солнечного места – средь соснового бора, на краю могучей пущи, в самой юго-западной точке страны, где почти не бывает зимы.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-4

Именно здесь нам предлагают провести weekend – бомбические выходные. Распробуем бренд на вкус. Сюда в поистине туристический оазис, окруженный лазурными озерами с уникальным климатом и целебной водой, едут отдыхать со всех уголков мира.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-7

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Что привело вас сюда из Германии к нам второй раз?

Наталья Скобникова, жительница Германии:
Вы знаете, приеду еще и третий, и четвертый. Вы же знаете, переболела ковидом, надо восстанавливаться. И вот приехала к вам.

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Жительница немецкой Баварии белорусские Мальдивы открыла для себя много лет назад. Европейское качество в безвизовой зоне – преимущество для жителей по ту сторону границы. Наталья уверяет: «Ружанский» – место притяжения, попадая в это релакс-измерение, хочется вернуться сюда вновь и вновь.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-10

Наталья Скобникова:
Нет, наверное, таких возможностей в Германии, пока еще таких санаториев, если честно, так вот для восстановления. Надо год на очереди стоять. Этот санаторий нужно ценить. Я много где побывала и могу вам сказать, что вряд ли в каких-то других местах можно получить такое огромное количество процедур и такого высокого уровня медицинского обслуживания, как здесь.

Криосауна. -80 °С. Забегаешь на три минутки, потом выходишь и совершенно как заново родился.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-13

Барокамера – сразу почувствовала, что и кашель начал проходить. Конечно, это восстановление легких.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-16

Эффект от лечебных программ, направленных на восстановление здоровья после ковида. В рецепте исцеления природные факторы, современное оборудование и уникальные собственные инновационные методики.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-19

В «Ружанском» в прямом смысле легким возвращают дыхательную мощь в небывалом по санаторным меркам тренажерном зале.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-22

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-24

Ольга Денисенок, врач-физиотерапевт санатория «Ружанский»:
Низ живота – вдох – напрягаем, выдох и медленно...

Владимир Карпечкин:
Как обстоят дела, как идет реабилитация наших пациентов?

– Очень хорошо, осваиваем новые тренажеры.
– Как показало себя новое оборудование?
– Замечательно. Очень хорошие результаты, потому что здесь идет не только нагрузка на дыхательную систему, но также и на сердечную мышцу. Очень хорошо для всех возрастов.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-27

В программе обязательно бассейн и барокамера. И еще одна фишка только этих мест – горная телепортация – лечение аэрозолями соли гималайской. Бесспорный хит сезона – янтарная комната.

В «Ружа Хутаре» можно сделать скрининг здоровья, пройти все виды лабораторной и ультразвуковой диагностики. База и персонал здесь не хуже, чем в именитых медцентрах.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-30

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-32

Самую высшую позицию в рейтинге «Ружанскому» ставит врач из Израиля.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-35

У тебя прохладная, да? У меня чуть тепловатая. Очень вкусная вода. Главное, полезная.

Натали Озерски работает в клинике пластической хирургии в Тель-Авиве. Но за природной красотой и эффективными бьюти-услугами советует ехать только в белорусские Карловы Вары. Здесь лечебная вода относится к уникальному типу друскининкайских минеральных источников. H₂O нормализует баланс в организме, а это сродни сотни косметических процедур.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-38

Издревле ходили легенды и о целебных свойствах не имеющей аналогов беловежской сапропели.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-41

Натали Озерски, жительница Израиля:
Наши друзья из Москвы приезжали к вам два года назад и рассказали о вашем чудесном санатории. Очень красивое местоположение, шикарная территория, красивые корпуса, разнообразное лечение. Очень хорошие отзывы отдыхающих о персонале.

Владимир Карпечкин:
Вы первый раз к нам приехали?

Натали Озерски:
Нет, мы уже повторно к вам приехали. Нам очень у вас нравится, и мы надеемся, что мы приедем в скором времени вновь.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-44

Пробуем и водную феерию на вкус. Это уже СПА-комплекс в «Ружанском». Пять бассейнов с аквапарком для детей и взрослых. И такого многообразия нет ни в одном центре.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-47

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-49

12 бань и саун: от инфракрасной до криосауны, от турецкого хаммама до русской бани на дровах. А еще кедровая бочка, янтарная сауна, где врачуют тело натуральные ион-радикалы солнечного камня.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-52

Так здесь умело аккумулируют естественную силу природы и ее импульс направляют на исцеление.

Клиентоориентированность, гибкость и обостренное чувство здоровых трендов. Впрочем, за большим курортным механизмом стоит и тот, кто постоянно заводит идейным ключиком процесс.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-55

А дальше ритм вдохновения подхватывает команда. Генератор оздоровительных идей, маркетинговых трендов, кадровый менеджер и вдохновитель Владимир Карпечкин.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-58

Владимир Карпечкин:
В августе этого года исполняется четыре года, как я работаю руководителем данного предприятия, нашего санатория «Ружанский». На сегодня сформирован бренд, сформирована маркетинговая концепция работы предприятия. Представляем собой уникальное гибридное предприятие, не имеющее аналогов у нас в стране. В чем уникальность? В том, что на одном предприятии реализуются две ключевые кардинальные стратегии. Первая – экологический СПА-курорт «Ружа Хутар», это СПА-составляющая. Вторая – это курортно-реабилитационно-медицинский центр.

Именно пандемия заставила нас начать искать поиск новых путей существования, как же выживать в этих условиях, когда интерес к санаторной отрасли упал, и упал существенно. В общем-то, мы не растерялись и изучили данную проблематику. Научились работать, выстроили логистику производственных процессов, позволяющую создать безопасные условия.

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-61

СПА-процедуры, лечение, развлечения. Директор санатория «Ружанский» рассказал о плюсах отдыха в Беларуси.

А главное, есть восстановительный эффект. Ирина Витковская из Слонима в «Ружанский» приехала с бронхиальной астмой – последствия перенесенного ковида.

Владимир Карпечкин:
С какими проблемами вы к нам сюда приехали?

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?-64

Ирина Витковская, жительница Слонима:
К сожалению, переболела коронавирусной инфекцией, и мне поставили бронхиальную астму. Конечно, благодаря профессионализму ваших специалистов, такому дружному коллективу мне получилось восстановиться. Поэтому я очень благодарна, я получила очень хорошее лечение. Я получила очень много позитивных моментов. Я возвращаюсь к себе домой здоровая, красивая, где меня ждут. Спасибо огромное!

Курс на здоровье. И это, пожалуй, главное кредо настоящего острова релакса. Но лучше самому увидеть и успеть купить путевку в сказку и транзит в туристический рай, который точно даст фору лазурному берегу.

*На правах рекламы.

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# Санатории # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Владимир Карпечкин # Наталья Скобникова # Ольга Денисенок # Натали Озерски # Ирина Витковская # Фотофакт

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