Прямой эфир

Эстонские фермеры столкнулись с резким подорожанием удобрений на фоне конфликта на Ближнем Востоке

23 марта 2026 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эстонские фермеры готовятся отказаться от посевной. Причина – резкий рост стоимости удобрений, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на агрохимию увеличились вдвое и достигли 700 евро за тонну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таких условиях выращивание зерновых культур становится экономически невыгодным. Аграрии опасаются работать в убыток. Особое беспокойство вызывает предстоящая осенняя посевная: закупать удобрения придется по высоким ценам, что может привести к уменьшению объемов производства. Эксперты прогнозируют снижение урожайности, сокращение запасов продовольствия и, как следствие, рост цен на продукты питания, зерно и молоко. Ситуация в аграрном секторе Эстонии – лишь одно из проявлений глобального продовольственного кризиса, который, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы затронет многие страны.

Эстонские фермеры устроили масштабную акцию протеста – на дорогах сельхозтехника. Читайте здесь. 

# Конфликт на Ближнем Востоке # Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: беда всех прибалтов – они и советскими быть почти перестали, но и на Запад их не берут
23 марта 2026 18:49

Муковозчик: беда всех прибалтов – они и советскими быть почти перестали, но и на Запад их не берут

Польша оказалась одной из самых бедных стран ЕС по запасам пресной воды
23 марта 2026 17:02

Польша оказалась одной из самых бедных стран ЕС по запасам пресной воды

ЕС созывает Координационную группу по газу из-за ситуации на Ближнем Востоке
23 марта 2026 17:02

ЕС созывает Координационную группу по газу из-за ситуации на Ближнем Востоке