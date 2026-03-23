Эстонские фермеры столкнулись с резким подорожанием удобрений на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Эстонские фермеры готовятся отказаться от посевной. Причина – резкий рост стоимости удобрений, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на агрохимию увеличились вдвое и достигли 700 евро за тонну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таких условиях выращивание зерновых культур становится экономически невыгодным. Аграрии опасаются работать в убыток. Особое беспокойство вызывает предстоящая осенняя посевная: закупать удобрения придется по высоким ценам, что может привести к уменьшению объемов производства. Эксперты прогнозируют снижение урожайности, сокращение запасов продовольствия и, как следствие, рост цен на продукты питания, зерно и молоко. Ситуация в аграрном секторе Эстонии – лишь одно из проявлений глобального продовольственного кризиса, который, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы затронет многие страны.