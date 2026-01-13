Новости по тегу #Владимир Карпечкин

«Мы проводим реабилитацию по таким направлениям, как желудочно-кишечные болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы. Немножко даже работаем с онкологическими больными».
«Ружанский» обновился коренным образом. Мы провели пять этапов модернизации – это модернизации питания, лечебной базы, SPA-комплекса, инфраструктуры территории и номерного фонда».
Здесь давно разрушили старый стереотип санаторного отдыха, возведя курортное восприятие до статуса «лакшери».
Но даже родовую боль женщины переносят по-разному. Некоторые описывают ее как дискомфорт, в то время как другие без обезболивающих не могут и слова произнести.
Близится Новый год, и, конечно же, санаторий «Ружанский» уже готовится к самой волшебной ночи!
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Владимир Карпечкин.
Есть сегодня очень много нашего, белорусского оборудования. Новые разработки – очень интересные, эффективные. Сказать, что эти санкции как-то остановили наше развитие… В какой-то момент пауза была, но Россия рядом, там идет процесс.
И поляки, и прибалты, и немцы, даже из «глубокой» Европы к нам гости приезжали. Но все обрушилось во время ковида.
Это направление возникло у нас в период пандемии. Когда мы видели, что система здравоохранения работает на максимальных своих возможностях.
Смотрите 3 ноября в 10:15 на «РТР-Беларусь».
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