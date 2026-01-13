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Новости по тегу #Владимир Карпечкин

Почему «Ружанский» – лучший выбор для восстановления и отдыха? Поговорили с директором санатория
13 января 2026 10:00

Почему «Ружанский» – лучший выбор для восстановления и отдыха? Поговорили с директором санатория

Одно из лучших мест для отдыха и восстановления здоровья – несколько причин побывать в санатории «Ружанский»
10 октября 2025 16:17

Одно из лучших мест для отдыха и восстановления здоровья – несколько причин побывать в санатории «Ружанский»

У спа и аквазоны нет аналогов в стране! Показываем, чем санаторий «Ружанский» удивляет своих гостей
21 апреля 2025 12:27

У спа и аквазоны нет аналогов в стране! Показываем, чем санаторий «Ружанский» удивляет своих гостей

Какую боль испытывают женщины во время родов? Специалисты сравнили это с переломом 20 костей
17 января 2025 15:33

Какую боль испытывают женщины во время родов? Специалисты сравнили это с переломом 20 костей

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?
14 ноября 2024 12:53

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?

В чём уникальность оздоровления по-белорусски и почему наша страна притягивает всех туристов? Разговор с директором «Ружанского»
03 ноября 2024 07:49

В чём уникальность оздоровления по-белорусски и почему наша страна притягивает всех туристов? Разговор с директором «Ружанского»

Владимир Карпечкин: санкции даже имеют положительную роль для Беларуси – активизировалось наше производство
03 ноября 2024 07:41

Владимир Карпечкин: санкции даже имеют положительную роль для Беларуси – активизировалось наше производство

Карпечкин: 70% в нашем санатории – белорусы. А как дела с зарубежными гостями?
03 ноября 2024 07:36

Карпечкин: 70% в нашем санатории – белорусы. А как дела с зарубежными гостями?

Директор санатория «Ружанский»: благодаря Лукашенко у нас возникло направление по реабилитации
03 ноября 2024 07:33

Директор санатория «Ружанский»: благодаря Лукашенко у нас возникло направление по реабилитации

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин
28 октября 2024 19:44

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин

В топе по посещению – чем привлекателен санаторий «Ружанский»?
23 июля 2024 19:37

В топе по посещению – чем привлекателен санаторий «Ружанский»?

Сакральный смысл – почему в санатории «Ружанский» появилась стела Древо жизни?
23 июля 2024 18:39

Сакральный смысл – почему в санатории «Ружанский» появилась стела Древо жизни?