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Минское «Динамо» заняло третье место в итоговом Индексе силы Западной конференции

23 марта 2026 20:13
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Минское «Динамо» финишировало на третьем месте в Индексе силы Западной конференции КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это рейтинг, который подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне и отображает, какие команды находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, «зубры» заняли пятое место в общей таблице лиги по итогам регулярного чемпионата. Этот результат стал лучшим в истории клуба. И уже 24 марта подопечные Дмитрия Квартальнова начнут борьбу за Кубок Гагарина. В первом раунде столичная дружина встретится с одноклубниками из Москвы. В текущем сезоне «динамовцы» встречались четыре раза – белорусский коллектив оказывался сильнее трижды. Серия до четырех побед стартует на «Минск-Арене» в 19:30, второй поединок пройдет также на домашнем льду в предстоящий четверг. Далее команды переедут в российскую столицу, где сыграют 28 и 30 марта. 

# ХК Динамо-Минск

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