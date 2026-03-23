Жители литовского Каунаса жалуются на плачевное состояние дорог после зимы. Многочисленные ямы, по словам горожан, появляются каждый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным данным, только за первые два месяца года в Литве зафиксировано около 50 случаев повреждения автомобилей из-за дорожных дефектов. Особенно остро проблема проявилась на региональной трассе Каунас-Пренай. В начале марта здесь даже ввели ограничение скорости до 50 километров в час из-за аварийного состояния покрытия. Дополнительное недовольство вызвали и ремонтные работы в самом Каунасе. На одном из самых загруженных транспортных узлов демонтировали часть инфраструктуры, а завершить реконструкцию планируют лишь к третьему кварталу 2027 года. Власти объясняют задержки с ремонтом необходимостью серьезных вложений и сложностью работ. При этом налоги и тарифы, как отмечают литовские СМИ, продолжают расти. Ранее из государственного дорожного фонда выделили около 180 миллионов евро на реконструкцию наиболее изношенных магистралей, однако качество инфраструктуры не улучшается.