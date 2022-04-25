Директор санатория «Ружанский»: каждый год мы добавляем около 10% среднегодовой заполняемости

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Наверное, можно понять, что в условных агроусадьбах или туристических центрах, или в тех же санаториях стало больше туристов? Стало больше именно белорусских туристов или нет?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Что касается нашего предприятия, у нас идет устойчивый рост. Каждый год мы добавляем около 10 % заполняемости среднегодовой. Также растет трафик туристов сегодня из Российской Федерации. Теперь, когда все-таки все ограничения сняты, мы прогнозируем, что этот рост будет более значимый. Кирилл Казаков, СТВ:

У вас очень агрессивная реклама на телевидении, ее очень много. Понятное дело, что санаторий «Ружанский» достаточно известен. Он на слуху: и на радио, и на телеканалах, и в газетах. Вы используете очень хороший медийный опыт. Но когда начинаешь сталкиваться с тем, чтобы поехать в санаторий, очень часто в санатории мест нет. Получается такое: вы завлекаете, с другой стороны – есть ли у вас это предложение? Владимир Карпечкин:

Если бы у нас была уже 100%-ная заполняемость…