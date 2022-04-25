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Директор санатория «Ружанский»: каждый год мы добавляем около 10% среднегодовой заполняемости

25 апреля 2022 15:59
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Наверное, можно понять, что в условных агроусадьбах или туристических центрах, или в тех же санаториях стало больше туристов? Стало больше именно белорусских туристов или нет?  

Директор санатория «Ружанский»: каждый год мы добавляем около 10% среднегодовой заполняемости-1

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:  
Что касается нашего предприятия, у нас идет устойчивый рост. Каждый год мы добавляем около 10 % заполняемости среднегодовой. Также растет трафик туристов сегодня из Российской Федерации. Теперь, когда все-таки все ограничения сняты, мы прогнозируем, что этот рост будет более значимый.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У вас очень агрессивная реклама на телевидении, ее очень много. Понятное дело, что санаторий «Ружанский» достаточно известен. Он на слуху: и на радио, и на телеканалах, и в газетах. Вы используете очень хороший медийный опыт. Но когда начинаешь сталкиваться с тем, чтобы поехать в санаторий, очень часто в санатории мест нет. Получается такое: вы завлекаете, с другой стороны – есть ли у вас это предложение?  

Владимир Карпечкин:  
Если бы у нас была уже 100%-ная заполняемость…  

Директор санатория «Ружанский»: каждый год мы добавляем около 10% среднегодовой заполняемости-4

Кирилл Казаков:  
Я про что и говорю. То есть сегодня на сегодня я уеду, например?  

Владимир Карпечкин:  
Да. На сегодня по нашему предприятию заполняемость санатория чуть более 80 % по году. То есть, в принципе, мы доступны круглогодично. Конечно, имеет значение сезонный характер работы. Летом предприятие загружено на более 100 %, в какие-то периоды – менее 80 %. В принципе, все это реально.  

# Санатории # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Владимир Карпечкин # Фотофакт

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