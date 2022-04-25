Раньше средний возраст 50 лет, теперь – 25. Что изменилось в санаториях Беларуси за последние годы?

Кирилл Казаков, СТВ: Вот в вашей организации возможно ли действительно мне уехать на выходные? Я, условно говоря, в пятницу утром проснулся и решил: я хочу куда-то на озера уехать на эти выходные.

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу « По существу ».

Светлана Кончиц, директор государственного туроператора «Центркурорт»:

Да, согласна с вами. На текущий момент ковид принес и отрицательные, и положительные моменты. 2020-2021 – это год цифровизации туристической отрасли. Поэтому сейчас наши туристы, в том числе вы с семьей, ищете где? Не по рекламным материалам бумажным, как раньше, а все ищете в интернете. Тем более что у «Центркурорта» появилось уже давно сервис «Ветліва». Это сервис онлайн-бронирования и оплаты услуг, где каждый турист, независимо от возраста, может в формате 24/7 найти свое путешествие, оплатить его в режиме онлайн 24/7.

Кирилл Казаков:

А все же более востребованы сейчас путешествия, связанные с посещением каких-то национальных парков, природы или санаторно-курортное?

Светлана Кончиц:

Нет, и санаторно-курортное. Потому что все-таки пандемия оказала влияние на здоровье жителей. И тем более что если раньше средний возраст, кто был в санатории – это от 50, то сейчас возраст не имеет значения – от 25. То есть каждый житель страны стремится отдохнуть либо хотя бы уик-энд – 2-3 дня. Либо длительное путешествие.

Кирилл Казаков:

Мы говорим о том, что отдых в санатории это такая как бы отсылка именно в пенсионерский… Вы поехали – значит, вы пенсионеры. Есть ли какие-то условия, которые привлекают молодежь?