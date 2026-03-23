Под Минском планируют построить подъездную дорогу к промузлу Колядичи к концу 2026 года

В Октябрьском районе столицы активно развивается промышленный узел Колядичи. Сегодня здесь расположено около 100 предприятий, для обеспечения их работы строится новая дорога, которая соединит Гатово с промзоной. Ее планируют открыть в конце 2026 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подъездная трасса соединит улицу Бабушкина в крупном промышленном и логистическом узле. Большегрузы смогут попадать в Калядичи, не заезжая на Минскую кольцевую автодорогу. Протяженность участка составит более 6 километров. Пропускная способность – до 2,5 тысяч машин в час. Подготовительные работы выполнены на 60%: вырублены кустарники, снят плодородный слой, ведется отсыпка земляного полотна. На объекте задействовано около 50 единиц техники и 30 человек.

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома: Мы работаем больше механизмами, снимаем растительные, завозим грунты. Это нужный объект для города и он будет реализован в этом году.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района:

На сегодняшний день часть работы уже проведена. Вырублен кустарник, снята плодородная часть почвы. Строительство должно было составить 20 месяцев. Поставлена задача председателям горисполкома о том, чтобы до конца этого года дорога была введена.

Для комфорта всех участников движения предусмотрены укрепленные обочины шириной полтора метра, где смогут безопасно передвигаться велосипедисты. Также здесь будет оборудовано освещение, четыре автобусные остановки и зона отдыха.