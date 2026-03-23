Муковозчик: беда всех прибалтов – они и советскими быть почти перестали, но и на Запад их не берут

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Жители Латвии продолжают массово ездить к нам за продуктами. На этом фоне СГБ продолжает раздувать истерию: белорусские спецслужбы якобы вербуют не только чиновников, но и обычных граждан. Андрей Николаевич, а если я в магазине посоветую латышу, какой майонез лучше, это уже считается вербовкой и можно идти в КГБ за премией?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Ну, если тот латыш после вашего совета именно наш белорусский майонез купит, то да. А если вас еще потом спросят, где тут бензин подешевле найти, да где подлечиться результативно и недорого, да где настоящая демократия, а где ее лимитрофный вариант, тогда, девчонки, можно идти не только за премией, но и за зарплатой.

Беда этих латышских контрразведчиков такая же, как и беда всех латышей и всех прибалтов. Они и советскими быть почти перестали, но и на Запад их тоже не берут. Отсюда и старые методы, которые они стараются переложить на новый лад, но изнанка все равно торчит. А Запад их никогда не будет считать своими. Никогда не выделит даже комнатки в своем общеевропейском доме. Потому что их роль – жить в прихожей, служить санитарным кордоном, быть лимитрофами, а не жить в Европе. Самое же страшное, девчонки, это вот что. Когда латыши и прочие прибалты это поняли или поймут, дороги назад уже не будет. Так и помрут без нашего майонеза.

Муковозчик: вера и идеология – достаточно близкие понятия. А TikTok – это инструмент зарабатывания бабла. Читайте здесь.

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