Если клиент чем-то недоволен – это катастрофа. Насколько лучше стал сервис в Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы раньше говорили, что сервис у нас хромает. Сейчас сервис лучше стал?
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Лучше стал. Потому что никто не поедет за тридевять земель без сервиса.
Кирилл Казаков:
Я вернусь к своей поездке, которая у меня была, я бы не сказал, что сервис везде одинаковый.
Наталья Мельниченко:
Не одинаковый, но улучшается.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
У нас четыре категории усадеб. Есть совсем простые, а есть на высшем уровне.
Наталья Мельниченко:
Мы ездим по санаториям, мы сотрудничаем со своими санаториями района. И я могу точно сказать, что сервис улучшается и у них, и у нас.
Кирилл Казаков:
Еще раз вернемся к приснопамятной Турции: все знают, как там.
Наталья Мельниченко:
Абсолютно правильно, система «все включено». Что мы сделали для индивидуального туриста? Мы сделали общую карту кластера «Велесов путь» с достопримечательностями, военными объектами, всякими церковными. Религиозный туризм, военный туризм. И каждый турист QR-код нажимает и смотрит, что ему интересно в этом регионе.
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Мы разработали целую систему контроля качества у себя, суть которой в том, чтобы вообще не было недовольных клиентов, то есть она заточена таким образом, что мы работаем с каждым человеком до той степени, чтобы он уехал от нас удовлетворенным. Если клиент уехал, и чем-то он не доволен, то для нас это катастрофа. Суть системы контроля качества – только удовлетворенные клиенты.
Кирилл Казаков:
У вас в санатории чаще всего пользуется спросом именно санаторный туризм, СПА или просто обычный отдых с какими-то туристическими поездками?
Владимир Карпечкин:
Мы для этого и разделили два этих направления, чтобы все-таки обеспечить заполняемость санатория. Работает 50 на 50. СПА-направление, сюда же ближе идет и туристическая составляющая. Но те, кто приезжает в санаторий решить какие-то конкретные проблемы (реабилитация, оздоровление, избавление от тех или иных недугов), тоже настроены на туристическую составляющую.
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