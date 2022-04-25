Если клиент чем-то недоволен – это катастрофа. Насколько лучше стал сервис в Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы раньше говорили, что сервис у нас хромает. Сейчас сервис лучше стал? Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:

Лучше стал. Потому что никто не поедет за тридевять земель без сервиса. Кирилл Казаков:

Я вернусь к своей поездке, которая у меня была, я бы не сказал, что сервис везде одинаковый. Наталья Мельниченко:

Не одинаковый, но улучшается.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

У нас четыре категории усадеб. Есть совсем простые, а есть на высшем уровне. Наталья Мельниченко:

Мы ездим по санаториям, мы сотрудничаем со своими санаториями района. И я могу точно сказать, что сервис улучшается и у них, и у нас. Кирилл Казаков:

Еще раз вернемся к приснопамятной Турции: все знают, как там.