«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А где самые вкусные драники?

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:

Давайте мы так не будем. Мы не будем обижать, все зависит от повара и его настроения.