Прямой эфир

«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

05 июля 2021 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А где самые вкусные драники?

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Давайте мы так не будем. Мы не будем обижать, все зависит от повара и его настроения.

«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?-1

Кирилл Казаков:
У вас драники вкусные?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
У нас драники очень вкусные. Мы вообще понимаем такую вещь, что питание в работе нашего предприятия – это 50 % успеха. Вся материально-техническая база, расположение, природа и питание – это половина успеха, поэтому мы этим процессом занимаемся постоянно. Мы постоянно его совершенствуем, изучили самый положительный опыт как за рубежом, в России, Европе, Польше, так и у нас, в Беларуси. Мы применяем сегодня комбинированный подход – всеми любимый шведский стол, его элементы, и заказное меню. Почему? Потому что мы индивидуально подстраиваемся под каждого клиента. Мы все разные, и питание конфигурируется под наши запросы.

«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?-4

Читайте также:

«Я знаю, где поесть, отдохнуть, поспать». Достаточно ли пиара в соцсетях для развития туризма в Беларуси?

«Заработают и на корпоративах, и на семьях, и на детях». За каким отдыхом белорусы ездят в агроусадьбы?

Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?

# Санатории # общество # Ирина Дубровская # Владимир Карпечкин # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Могут доехать только те, у кого есть достаточно денег. Эксперты о том, как сделать отдых доступнее
05 июля 2021 19:02

Могут доехать только те, у кого есть достаточно денег. Эксперты о том, как сделать отдых доступнее

«Моя компания попала в самое пекло». Директор турфирмы о том, как пандемия поменяла этот бизнес в Беларуси
05 июля 2021 18:48

«Моя компания попала в самое пекло». Директор турфирмы о том, как пандемия поменяла этот бизнес в Беларуси

Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?
05 июля 2021 18:30

Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?