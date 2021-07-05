«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А где самые вкусные драники?
Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Давайте мы так не будем. Мы не будем обижать, все зависит от повара и его настроения.
Кирилл Казаков:
У вас драники вкусные?
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
У нас драники очень вкусные. Мы вообще понимаем такую вещь, что питание в работе нашего предприятия – это 50 % успеха. Вся материально-техническая база, расположение, природа и питание – это половина успеха, поэтому мы этим процессом занимаемся постоянно. Мы постоянно его совершенствуем, изучили самый положительный опыт как за рубежом, в России, Европе, Польше, так и у нас, в Беларуси. Мы применяем сегодня комбинированный подход – всеми любимый шведский стол, его элементы, и заказное меню. Почему? Потому что мы индивидуально подстраиваемся под каждого клиента. Мы все разные, и питание конфигурируется под наши запросы.