СПА-процедуры, лечение, развлечения. Директор санатория «Ружанский» о плюсах отдыха в Беларуси

Стрессы, депрессии и синдром хронической усталости – все это спутники жителей больших городов. Пора в отпуск, однако в неправильном отпуске переключиться на другой ритм жизни достаточно сложно. Шопинг и бесконечные экскурсии, отельная анимация, языковой барьер. Порой после такого отдыха хочется взять еще пару дней передышки. Другое дело – санатории. Стандартная путевка рассчитана на 2-3 недели, отдыхающему рекомендуются определенный режим дня, дозированная активность и оздоровление. Какие еще есть плюсы у санаторного отдыха? Спросили у гостей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимира Карпечкина, директора санатория «Ружанский», и Екатерины Нашиловой, начальника отдела маркетинга санатория «Ружанский». Санаторий – отдых для пенсионеров? Юрий Царев, ведущий:

Есть стереотипы, что отдых в санатории подходит больше всего только пожилым людям, потому что там процедуры, какое-то лечение. Казалось бы, правда, зачем здоровому человеку санаторный отдых и лечение?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Чем мы и занимаемся последние четыре года, это тем, что разрушаем эти стереотипы. На самом деле наше предприятие сохранило только название «санаторий». На практике мы построили уникальное гибридное предприятие, которое сочетает в себе два ключевых направления. Первое – это экологический СПА-курорт «Ружа Хутар». Аквазона санатория сегодня представлена 12 саунами и банями, пятью бассейнами, четырьмя джакузи (одна из них под открытым небом), некий аналог термальных источников, гейзеров, уникальный тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров, три галокамеры: одна с гималайской солью, с белорусской солигорской солью, третья – янтарная сауна в сочетании с солью. То есть это направление СПА. В этом полугодии мы закупаем соляные капсулы – это такое ноу-хау.

Интенсивность этих соляных паров более высокая, и эффективность более высокая, поэтому еще появится такое оборудование. Как альтернатива заграничному отдыху. Мы развили у себя это направление для отдыха. Второе – это лечебное направление, это курортно-реабилитационный медицинский центр. Сегодня одними из первых в республике получили лицензию Министерства здравоохранения по реабилитации. Осуществляем реабилитацию по социально значимым направлениям: это сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Это те большие направления, из-за которых сегодня погибают люди. Третье – это заболевания бронхо-легочной системы, осложнения после ковида. Всеми этими вопросами мы активно занимаемся в нашем санатории. Плюс диагностическое направление. Александра Каштанова, ведущая:

В Беларуси очень много санаториев, более 300. Чем «Ружанский» отличается от остальных?

Владимир Карпечкин:

Мы всегда говорим, что санаториев много, а курорт «Ружа Хутар» один. Во-первых, это наша гибридная комбинация работы. Второе – наше расположение. Мы находимся в самой юго-западной части страны. Территориально в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи, поэтому самый чистый воздух у нас. Многие называют нас белорусские Карловы Вары за наличие у нас уникальной минеральной воды «Ружанская». Она просто незаменима при лечении ряда заболеваний, а также полезна здоровым людям, так как придает заряд бодрости и жизненных сил.

Если посмотреть на наш санаторий с высоты птичьего полета, можно увидеть, что это целый комплекс, ансамбль структурных подразделений, разбросанных на территории 25 гектаров. Все это сшито надземными стеклянными переходами, что очень эргономично и удобно. У нас люди рассредоточены даже при максимальной загрузке. Такое ощущение, что санаторий пустой, как будто никого нет. Плюс логистика производственных процессов выстроена. Подойдет ли такой отдых для детей? Юрий Царев:

На кого рассчитан «Ружанский»? Это люди постарше, молодые, семейные, семьи с детьми? Что касается людей с ограниченными возможностями, есть какие-то для них специальные условия?

Владимир Карпечкин:

Тоже одна из наших особенностей, что у нас нет какой-то определенной целевой аудитории. «Ружанский» востребован от мала до велика. Все возрастные категории найдут свою нишу в «Ружанском». Мы сделали замечательные зоны отдыха, разработали детские оздоровительные реабилитационные программы, у нас работают воспитатели. Создан для деток замечательный аквапарк, два детских бассейна разной глубины. Комфортно деткам всех возрастов. Для людей среднего возраста присутствует очень активная культурно-развлекательная программа, есть ресторан «Панства хмелю» с белорусской, польской, украинской кухнями. К нам приезжают именитые артисты, белорусские артисты. Мы даже пригласили к себе на работу знаменитого артиста из Египта. Очень популярный в Египте артист, он выбрал своим местом жительства Беларусь, мы его завербовали к себе на работу, поет на восьми языках, поэтому я могу вам гарантировать, что скучно не будет никому: ни детям, ни взрослым, ни пожилым людям. Сколько стоит отдых в санатории? Юрий Царев:

Сколько все это стоит? Этот вопрос наверняка волнует всех телезрителей.

Екатерина Нашилова, начальник отдела маркетинга санатория «Ружанский»:

Санаторий «Ружанский» проводит социально ориентированную ценовую политику. Мы сделали пребывание в «Ружанском» сопоставимым с затратами на повседневную жизнь, что на практике показывает, что «Ружанский» – это не только полезно и здорово, но еще и выгодно. В среднем за те средства, которые вы тратите на среднестатистическое проживание одного дня, у нас на курорте вы можете получить пятиразовое питание, посещение СПА-комплекса, 5-6 медицинских процедур и культурно-развлекательные мероприятия. Стоимость наших услуг начинается от 60 рублей в сутки, а для социально незащищенных категорий у нас предоставляются скидки до 20 %. Аналогичные скидки у нас предоставляются медицинским работникам, а также членам их семей. Резюмирую, можно сделать вывод, что «Ружанский» стал домом для всех белорусов. Как добраться до санатория? Александра Каштанова:

Расскажите, как можно попасть в санаторий?

Екатерина Нашилова:

Санаторий «Ружанский» имеет выгодное логистическое, географическое положение, мы находимся в самой юго-западной части нашей страны. Рядом расположены такие крупные железнодорожные узлы, как Слоним, Барановичи, Ивацевичи, в течение 20 минут мы доставим наших отдыхающих к нам на курорт. Также хочу отметить, что в санатории у нас есть современный автопарк, где есть легковые автомобили, микроавтобусы, крупные рейсовые автобусы, что сказывается хорошо для наших отдыхающих, для нас является плюсом, так как мы можем забрать наших отдыхающих из любой точки нашей страны. Когда нужно начинать бронировать место? Юрий Царев:

Как зарезервировать себе место в «Ружанском»?