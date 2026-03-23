Прямой эфир

Артем Цуран обсудил с учащимися молодежную политику в рамках проекта «Школа активного гражданина»

23 марта 2026 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Быть достойным гражданином страны – значит разделять и поддерживать духовные ценности белорусского общества. В Средней школе № 7 прошли мероприятия в рамках образовательного проекта «Школа активного гражданина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран обсудил с учащимися молодежную политику в рамках проекта «Школа активного гражданина»-2

С ребятами пообщался председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. Говорили о важности сохранения семейных ценностей, которые являются основой стабильности общества. Речь также шла о недопустимости переписывания истории и важности бережного отношения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В учреждении образования создан школьный музей. Сохраняя историческую память на местах, педагоги формируют у ребят чувство патриотизма и сопричастности к судьбе страны.

Артем Цуран обсудил с учащимися молодежную политику в рамках проекта «Школа активного гражданина»-4

Людмила Скоропанова, учащаяся Средней школы № 7:
Достойный гражданин – это тот гражданин, который гордится достижениями своей страны, своими государственными символами, который чтит подвиги своего народа.

Виктория Котусова, учащаяся Средней школы № 7:
Я создавала иллюстрации по рассказам моей прабабушки, которая пережила Вторую мировую войну, будучи ребенком. Ее старшую сестру забирали в концлагерь.

Артем Цуран обсудил с учащимися молодежную политику в рамках проекта «Школа активного гражданина»-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Молодые люди очень интересуются жизнью и города, и страны. Интересные события, которые происходят, направлены не только конкретно на молодых людей, но и в целом в городе. Поэтому очень важно донести правильную точку зрения, для чего мы это делаем.

Встреча прошла в формате живого, открытого диалога, подтвердив главный тезис проекта «ШАГ»: быть достойным гражданином – значит быть не просто наблюдателем, а активным участником жизни своей страны и своего города.

# Школы Беларуси # Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска
23 марта 2026 18:15

Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска

Подростки серьезно пострадали! В Гомеле скорректируют правила для самокатов – узнали об ограничениях
23 марта 2026 18:05

Подростки серьезно пострадали! В Гомеле скорректируют правила для самокатов – узнали об ограничениях

Время полезного отдыха! Чем могут заняться школьники во время весенних каникул?
23 марта 2026 18:03

Время полезного отдыха! Чем могут заняться школьники во время весенних каникул?