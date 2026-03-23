Артем Цуран обсудил с учащимися молодежную политику в рамках проекта «Школа активного гражданина»

Быть достойным гражданином страны – значит разделять и поддерживать духовные ценности белорусского общества. В Средней школе № 7 прошли мероприятия в рамках образовательного проекта «Школа активного гражданина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С ребятами пообщался председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. Говорили о важности сохранения семейных ценностей, которые являются основой стабильности общества. Речь также шла о недопустимости переписывания истории и важности бережного отношения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В учреждении образования создан школьный музей. Сохраняя историческую память на местах, педагоги формируют у ребят чувство патриотизма и сопричастности к судьбе страны.

Людмила Скоропанова, учащаяся Средней школы № 7:

Достойный гражданин – это тот гражданин, который гордится достижениями своей страны, своими государственными символами, который чтит подвиги своего народа. Виктория Котусова, учащаяся Средней школы № 7:

Я создавала иллюстрации по рассказам моей прабабушки, которая пережила Вторую мировую войну, будучи ребенком. Ее старшую сестру забирали в концлагерь.