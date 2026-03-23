Сыграно 8 матчей! Как прошли поединки первого тура чемпионата Беларуси по футболу?

На футбольных аренах нашей страны прошли поединки первого тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего было сыграно восемь матчей, зрители увидели скромные 11 мячей. Наиболее результативной получилась встреча в Мозыре, там местная «Славия» принимала минское «Динамо». Действующие серебряные призеры национального первенства одержали волевую викторию со счетом 2:1.

Весомый вклад в общий успех внес форвард столичного клуба Карен Варданян, он оформил 1+1 по системе «гол+пас» и захватил единоличное лидерство в списке бомбардиров текущего розыгрыша.

Футболисты «Барановичей» потерпели поражение в своем дебютном поединке высшей лиги. Они на выезде не справились с «Ислочью» из Минского района и уступили – 0:2. А вот вернувшаяся в элитный дивизион бобруйская «Белшина» обыграла брестское «Динамо» – 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Никита Розманов.