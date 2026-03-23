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Сыграно 8 матчей! Как прошли поединки первого тура чемпионата Беларуси по футболу?

23 марта 2026 20:08
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На футбольных аренах нашей страны прошли поединки первого тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего было сыграно восемь матчей, зрители увидели скромные 11 мячей. Наиболее результативной получилась встреча в Мозыре, там местная «Славия» принимала минское «Динамо». Действующие серебряные призеры национального первенства одержали волевую викторию со счетом 2:1.

Весомый вклад в общий успех внес форвард столичного клуба Карен Варданян, он оформил 1+1 по системе «гол+пас» и захватил единоличное лидерство в списке бомбардиров текущего розыгрыша.

Футболисты «Барановичей» потерпели поражение в своем дебютном поединке высшей лиги. Они на выезде не справились с «Ислочью» из Минского района и уступили – 0:2. А вот вернувшаяся в элитный дивизион бобруйская «Белшина» обыграла брестское «Динамо» – 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Никита Розманов. 

Сыграно 8 матчей! Как прошли поединки первого тура чемпионата Беларуси по футболу?-1

Полная цифровая картина стартового тура. Чемпион страны «МЛ Витебск» одолел жодинское «Торпедо» – 1:0. Обладатель Суперкубка страны «Неман» разошелся безголевым миром с борисовским БАТЭ.

# Футбол

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