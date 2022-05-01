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Быть белорусом гордо. Как не предать подвиг предков в Великой Отечественной войне? Анонс ток-шоу «По существу»

01 мая 2022 18:42
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Новости Беларуси. Предпраздничную майскую неделю начнет очередной выпуск ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему белорусом быть гордо?  

Быть белорусом гордо. Как не предать подвиг предков в Великой Отечественной войне? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков?  

Быть белорусом гордо. Как не предать подвиг предков в Великой Отечественной войне? Анонс ток-шоу «По существу»-4

Философская дискуссия о сакральном завтра, 2 мая, в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы.  

Присоединяйтесь в 18:30 к разговору по существу. Это единственное ток-шоу на белорусских экранах, которое выходит в прямом эфире.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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