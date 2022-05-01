Быть белорусом гордо. Как не предать подвиг предков в Великой Отечественной войне? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Предпраздничную майскую неделю начнет очередной выпуск ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему белорусом быть гордо?

Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков?