Быть белорусом гордо. Как не предать подвиг предков в Великой Отечественной войне? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Предпраздничную майскую неделю начнет очередной выпуск ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему белорусом быть гордо?
Новости Беларуси. Предпраздничную майскую неделю начнет очередной выпуск ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему белорусом быть гордо?
Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков?
Философская дискуссия о сакральном завтра, 2 мая, в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы.
Присоединяйтесь в 18:30 к разговору по существу. Это единственное ток-шоу на белорусских экранах, которое выходит в прямом эфире.