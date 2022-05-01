«Верните шубы или заплатите деньги». Председатель правления Белкоопсоюза про Агурбаш и страдания бизнесменов из Прибалтики

Новости Беларуси. О ценах на продукты в наших магазинах, о стратегических запасах, санкциях и страданиях бизнесменов из Прибалтики, а еще о шубах, которым приделала ноги Анжелика Агурбаш. Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ мы поговорили с Олегом Мацкевичем, председателем правления Белкоопсоюза. Ольга Коршун, СТВ:

В магазинах уже достаточно давно появились конкуренты нашим овощам и фруктам. Картошечка из Египта, свежая голубика, клубника. А вот в стабфондах потребкооперации остался еще запас своего, родного, на котором мы можем продержаться до нового сезона хотя бы фруктового?

«Мы придумали новое консервирование с перцем, с томатами черри, с корнишонами» Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Наверное, благодаря тому, что потребкооперация страны многоотраслевая, есть и заготовки, и промышленность, и своя торговля, и общественное питание, и есть закладка в стабфонды, у нас все время в магазинах присутствует тот ассортимент продукции, который нужен потребителю. Если брать стабфонды, то, например, к сезону 2021-2022 года мы заготовили около 4 000 тонн картофеля, 5 000 плодоовощной продукции. Это капуста, свекла, морковь, лук. И 1 200 тонн яблок. Конечно, это расходится быстрее, чем до 1 мая, как мы планируем, поэтому в межсезонный период (ноябрь – май) мы еще производим закуп где-то около 5 000 картофеля и 10 000 тонн овощей. Работаем с фермерами. У нас даже на 1 апреля заключено 360 договоров уже под новый сезон. Работаем с отечественными производителями. И у нас в стабфондах, а тем более в магазинах египетского нет ничего. Только свое. Ольга Коршун:

У вас действительно большой ассортимент товаров именно отечественного производства. И вот Президент, когда было последнее большое совещание, отмечал, что до 2025-го 90 % сырья отечественного нужно вам перерабатывать. Как обстоят дела в этом вопросе?

Олег Мацкевич:

Мы сейчас перерабатываем где-то процентов 25 от того, что заготавливаем. Это очень мало. Что для этого делаем? У нас уже есть 300 своих цехов, которые производят где-то 3 000 наименований продукции. Мы придумали новое консервирование с перцем, с томатами черри, с корнишонами. Этого раньше не было. А традиционно, что есть в потребкооперации – это, конечно, соления и квашения. Только за первый квартал мы где-то сделали 200 тонн солений и 1,5 тысячи тонн заморозки. Ольга Коршун:

А вот по цене какие это будут товары? Потому что, вы сами сказали, конкуренция на полках есть. Олег Мацкевич:

Ценовой фактор находится все время в мониторинговом режиме в системе потребкооперации. У нас есть эта социальная нагрузка в виде сельского жителя. Мы должны довезти до последней деревни, до последней хаты, до последнего жителя весь ассортимент товара качественного и по хорошей цене. Если мы везем в дальнюю деревню, то там должно быть дороже, но установка в Белкоопсоюзе, что дороже не должно быть 1-5 % в зависимости от плеча, потому что у нас иногда автомагазин ходит по кругу 190 километров. Наша цена средняя на рынке. Если брать фрукты, мы стали возить дальше вроде бы, но цена у нас выросла из-за этого «дальше» не больше, чем на 15-20 %. И другими источниками мы стараемся это перекрыть. Сверхприбыльтными – мясо, например. Ольга Коршун:

Слава богу, ниоткуда не завозим. Олег Мацкевич:

Да, мясо, слава богу, свое.

Ольга Коршун:

Впервые, наверное, за все существование Европейского союза, дефицит у них в магазинах. Люди за бутылку подсолнечного масла – мы показывали неоднократно в нашей программе – готовы в драку вступать. У нас дефицита как бы нет. Приходишь, и все можно купить, но мы сами иногда создаем такой ажиотаж. Почувствовали повышенный спрос? Олег Мацкевич:

Сразу сдвинулись полки – мука, крупа, сахар, сода, соль. Вот это, основное. Все это можно было заместить, и мы получили неплохой товарооборот. И когда спрашиваешь в магазине у бабушки… При мне продавец спрашивает: «Зачем вам пятая пачка муки за два дня?» Она говорит: «Это не твое дело, мне она нужна». А если потребителю она нужна, мы обязаны поставить на полку. И мы ставим. Ольга Коршун:

А еще повышенный спрос на что наблюдали? Олег Мацкевич:

В Гродно я видел в приграничных магазинах (но это уже спрос оттуда, ажиотаж из богатой Европы) – 15 килограммов соли. Когда возник сахар, это было по 10 килограммов сахара. Вроде никаких ограничений нет, мы не ограничиваем людей. Надо – бери. Вопрос только, зачем тебе зимой 10 килограммов сахара. Не знаю.

Ольга Коршун:

Сладкая жизнь. Олег Мацкевич:

Для сладкой жизни, согласен. «Один литовский бизнесмен мне сказал: мы найдем любой путь, но продолжим у вас покупать чернику» Ольга Коршун:

Много продукции предприятий Белкоопсоюза поставляется и за рубеж. Возможно, западные санкции внесли коррективы в эту экспортную географию? Олег Мацкевич:

Да, мы стали уходить с рынка ближайших соседей, из Литвы, Польши, Латвии, куда дикоросы отгружали, ягоды: чернику, бруснику, голубику. Стали больше работать с Россией и Китаем. В Россию мы грузили, наверное, сразу в шесть регионов всего, сейчас грузим в 18. Есть такие области, в которых первый квартал – это в 8 раз. Например, Ленинградская, Тюменская. В четыре раза – в Липецкую область. В два раза – в Санкт-Петербург. Работаем по всем направлениям. И, самое главное, Китай. Китай – это, конечно, трудновходимый рынок, но он такой перспективный и ощутимый по цене. Казалось бы, Китай и фруктово-ягодное вино белорусское. Кто бы мог подумать. Но мы первый пробный контейнер для них сделали. Они его продегустировали, сделали своеобразную бутылку, наклейку, пробку. Ольга Коршун:

Распробовали.

Олег Мацкевич:

Хотя та же Европа сейчас думает, каким образом, через какую логистику вернуться к нашей ягоде, например. Ольга Коршун:

Да, действительно? Олег Мацкевич:

Да. Литва очень переживает. Простой бизнес в Европе очень переживает, что это разрывается, потому что это были налаженные связи, нормальные контракты, которые были выгодны и им в том числе. Как один литовский бизнесмен мне сказал: мы найдем любой путь, но продолжим у вас покупать чернику в 2022 году. Я сказал: пожалуйста! Ольга Коршун:

Самое лучшее подтверждение того, что обычные люди, которые зарабатывают деньги своим трудом, против той политики, которая проводится коллективным Западом. Олег Мацкевич:

Половина экспорта (то, что я говорил) – это мех. Очень порадовал прошлый год, когда пошла цена и пошла хорошо. Средняя цена шкурки была 30-35 долларов. Открылись рынки, они оживились, в том числе Китай, Россия. Если брать структуру, то где-то 50 % мы продали туда же, в Китай, 40 % – в Российскую Федерацию и только 10 % осталось здесь, на внутреннем рынке.

Из шести миллионов российских рублей Анжелика Агурбаш заплатила за шубы 90 тысяч Ольга Коршун:

Агурбаш как себя чувствует в наших роскошных меховых шубах? Платить за них она собирается? Олег Мацкевич:

Не знаю, как она чувствует себя в шубах, но то, что чувствует себя неуютно после решения нашего Экономического суда. Там предъявлены всяческие санкции к определенной недвижимости, запрет на определенные действия, в том числе концерты. Про оплату я вам скажу: из шести миллионов российских рублей она заплатила 90 тысяч. Поэтому мы будем стоять до конца – или верните шубы, или заплатите деньги. В договоре все написано. Ольга Коршун:

Так, а шубы – непонятно, шубам приделали ноги? Олег Мацкевич:

Да. Шуб нет, во всяком случае на территории Белкоопсоюза. Ольга Коршун:

Опять же, возвращаюсь к совещанию, которое проводил Президент. Он выступал и с критикой низкой средней зарплаты на предприятиях потребкооперации. Хотя отметил, что нет возможности по выплатам. Какие видите возможности и перспективы по увеличению заработной платы сотрудникам?