Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость

Новости Беларуси. Непреклонная и героическая. На неделе 180 лет исполнилось Брестской крепости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Непреклонная и героическая. На неделе 180 лет исполнилось Брестской крепости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Цитадель возвели по приказу Николая I, а первые постройки торжественно открыли в 1842-м. Крепость оставалась одной из передовых в Центральной Европе до начала Первой мировой. Стены толщиной почти два метра выдерживали пушечные ядра.
Дополнительной защитой выступал ров с водой, который окружал военное сооружение. Крепость вмещала до 10 тысяч солдат, а внутри размещались дома, магазины, парикмахерские.
Во время Первой мировой цитадель стояла на защите западных рубежей империи. А в июне 1941 уже советские солдаты почти месяц держали оборону от наступления фашистов. 8 мая 1965 цитадели присвоили почетное звание «Крепость-герой».