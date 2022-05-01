Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость

Новости Беларуси. Непреклонная и героическая. На неделе 180 лет исполнилось Брестской крепости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Цитадель возвели по приказу Николая I, а первые постройки торжественно открыли в 1842-м. Крепость оставалась одной из передовых в Центральной Европе до начала Первой мировой. Стены толщиной почти два метра выдерживали пушечные ядра.

Дополнительной защитой выступал ров с водой, который окружал военное сооружение. Крепость вмещала до 10 тысяч солдат, а внутри размещались дома, магазины, парикмахерские.