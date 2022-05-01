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Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость

01 мая 2022 19:03
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Новости Беларуси. Непреклонная и героическая. На неделе 180 лет исполнилось Брестской крепости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость-1

Цитадель возвели по приказу Николая I, а первые постройки торжественно открыли в 1842-м. Крепость оставалась одной из передовых в Центральной Европе до начала Первой мировой. Стены толщиной почти два метра выдерживали пушечные ядра.  

Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость-3

Дополнительной защитой выступал ров с водой, который окружал военное сооружение. Крепость вмещала до 10 тысяч солдат, а внутри размещались дома, магазины, парикмахерские.  

Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость-5

Во время Первой мировой цитадель стояла на защите западных рубежей империи. А в июне 1941 уже советские солдаты почти месяц держали оборону от наступления фашистов. 8 мая 1965 цитадели присвоили почетное звание «Крепость-герой».  

# Достопримечательности Брестской области

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