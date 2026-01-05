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Ксёндз: ИИ не сможет заменить священника, потому что есть тонкие грани, где должен быть только человек

05 января 2026 16:49
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Межконфессиональный мир. Где работают духовные центры в Беларуси? Как в нашей стране налажен контакт между государством и церквями и почему сила религиозного единства – важнейший общественный инструмент? Новый год ток-шоу «По существу» начинает с духовной темы. Представители разных религий собрались в студии, чтобы поговорить о мире и религиозном влиянии на него.

Ксёндз: ИИ не сможет заменить священника, потому что есть тонкие грани, где должен быть только человек-2

Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода святой Симона и Елены:
Мир не стоит на месте, мир развивается. Даже наше присутствие в вашей студии говорит о том, что между всеми нами существует единство. Кто-то может спросить, христиане – да, тут ближе единство, объединяют таинства. Пускай таинств нет у нас с братьями иудеями и мусульманами, но это люди хорошего чистого сердца, которые тоже проповедуют мир и добро. 

И в современном мире, раз уж искусственный интеллект к нам приходит, то не можем от этого отказаться. Да, мы когда-то учились на книгах. Сегодня большую роль в воспитании человека играет телевидение. Мы тоже к этому стараемся приложить все старания для того, чтобы развивать добро у человека. Искусственный интеллект приходит на службу. Да, он не сможет заменить священника, потому что есть эти тонкие грани, где должен быть только человек.

Как в Беларуси поддерживают гармоничный межконфессиональный мир? Ответил Олег Дьяченко – подробности здесь.

# Алена Сырова # Религия # Кирилл Казаков # Искусственный интеллект

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