Лазуткин: Запад всегда работает самыми радикальными мусульманскими течениями

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом проанализируем кадровый день у Президента и обсудим ситуацию вокруг Ирана. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Существуют разные течения в мусульманском мире, и Запад всегда работает самыми радикальными из них. США выращивали ИГИЛ как силу. Они давали им оружие, направляя эту силу сначала против Асада, а потом Ирана.

Вот наступает вторая фаза. Просто у вас сегодня есть больше возможности делать это все напрямую. И да, абсолютно верная мысль про то, что главная цель для них – нормальная светская власть, которая не радикальная, которую надо ликвидировать, надо физически убить. Посмотрите, они же убивают аятолла. Они говорят: «Мы там и следующего преемника убьем, всех там подорвем, кто избирает». Чтобы их места религиозные замещали как раз-таки радикальные проповедники, которых вам подсунет Израиль.

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