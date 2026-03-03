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Лазуткин: Запад всегда работает самыми радикальными мусульманскими течениями

03 марта 2026 20:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом проанализируем кадровый день у Президента и обсудим ситуацию вокруг Ирана. В гостях политолог Андрей Лазуткин. 

Лазуткин: Запад всегда работает самыми радикальными мусульманскими течениями-2

Андрей Лазуткин, политолог: 
Существуют разные течения в мусульманском мире, и Запад всегда работает самыми радикальными из них. США выращивали ИГИЛ как силу. Они давали им оружие, направляя эту силу сначала против Асада, а потом Ирана. 

Вот наступает вторая фаза. Просто у вас сегодня есть больше возможности делать это все напрямую. И да, абсолютно верная мысль про то, что главная цель для них – нормальная светская власть, которая не радикальная, которую надо ликвидировать, надо физически убить. Посмотрите, они же убивают аятолла. Они говорят: «Мы там и следующего преемника убьем, всех там подорвем, кто избирает». Чтобы их места религиозные замещали как раз-таки радикальные проповедники, которых вам подсунет Израиль. 

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# Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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