Я не представляю для себя другой жизни – пообщались с мамой 5 девочек, удостоенной ордена Матери

26 жительниц столицы удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И это не просто награда, а искреннее «спасибо» за колоссальный труд. Воспитание детей требует невероятного терпения, мудрости и самоотверженности. Именно такие семьи становятся фундаментом, на котором строится будущее страны. Среди многодетных мам, удостоенных высокой государственной награды, и Татьяна Лисневская. У нее пять дочерей. Старшей 27, а младшей всего два года. О любви, заботе и крепких семейных узах – наш следующий материал.

Татьяна Лисневская, многодетная мама:

Мы более 20 лет в браке, почти уже 30 лет. Хотела, конечно, как и все женщины, иметь детей. И вот у нас образовалась такая большая наша семья. У нас все девочки. Старшей дочери 27 лет, а младшей два года. Разница между детьми очень большая: второму ребенку 18 лет, третьей, Маргарита, 13, Николюшке нашей 11. Ну и вот Серафима, мы не можем ее поймать – убегает, ей два года.

Все дети разные, хотя, как говорится, в одной семье они воспитываются, но по характеру разные, увлечения все разные. Очень тяжело смотреть за пятью детьми. Но я другой жизни не представляю для себя.