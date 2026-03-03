Я не представляю для себя другой жизни – пообщались с мамой 5 девочек, удостоенной ордена Матери
26 жительниц столицы удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И это не просто награда, а искреннее «спасибо» за колоссальный труд. Воспитание детей требует невероятного терпения, мудрости и самоотверженности. Именно такие семьи становятся фундаментом, на котором строится будущее страны.
Среди многодетных мам, удостоенных высокой государственной награды, и Татьяна Лисневская. У нее пять дочерей. Старшей 27, а младшей всего два года.
О любви, заботе и крепких семейных узах – наш следующий материал.
Татьяна Лисневская, многодетная мама:
Мы более 20 лет в браке, почти уже 30 лет. Хотела, конечно, как и все женщины, иметь детей. И вот у нас образовалась такая большая наша семья. У нас все девочки. Старшей дочери 27 лет, а младшей два года. Разница между детьми очень большая: второму ребенку 18 лет, третьей, Маргарита, 13, Николюшке нашей 11. Ну и вот Серафима, мы не можем ее поймать – убегает, ей два года.
Все дети разные, хотя, как говорится, в одной семье они воспитываются, но по характеру разные, увлечения все разные. Очень тяжело смотреть за пятью детьми. Но я другой жизни не представляю для себя.
Конечно, очень помогает мне супруг мой. Без него я бы не справилась. Старшие девочки уже помогают мне с младшей девочкой, поэтому у меня целый дом помощников. И, конечно, шумно, все бывает, но я не представляю свою жизнь без этого уже шума.
В 2026 году меня государство удостоило такой высокой награды. Будет у меня 5-го числа вручение ордена Матери. Я очень рада, очень волнуюсь. Но я довольна, что как-то совпало так, что именно в Год белорусской женщины получаю данный орден.
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