Баскетболисты «Гродно-93» одолели «Минск» на ЧБ, продлив победную серию

Баскетболисты «Гродно-93» продлили победную серию в рамках чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующие триумфаторы национального первенства на своей площадке принимали «Минск».

Первая четверть осталась за гостями – они активно вступили в борьбу и обеспечили себе небольшой перевес. Однако в следующем игровом отрезке хозяева перехватили инициативу, нивелировали отставание и вышли вперед – на большой перерыв команда Дмитрия Кузьмина уходила в роли лидера. А после продолжила действовать первым номером и к заключительной четверти уже вела с заделом в солидные 17 очков. Столичный клуб рук не опустил, выдал мощный финишный рывок и вплотную подобрался к сопернику, однако заработанного ранее преимущества хватило гродненцам для итоговой победы с результатом 70:66. Благодаря этому успеху дружина закрепилась на первом месте турнирной таблицы, минчане идут вторыми. Замыкает тройку сильнейших «Борисфен».