Более 11 тыс. рейсов отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке. Рассказываем, как планируют вывозить туристов

Конфликт охватил целый ряд стран Ближнего Востока и Персидского залива. Над большинством из них закрыто воздушное пространство. Известно, что только в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас остается около 2,5 тысячи белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как стало известно, белорусский авиаперевозчик уже приступил к вывозу соотечественников из Дубая. Самолет, на борту которого 189 человек, уже направляется в Минск. На нем доставляют пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Также «Белавиа» сообщает, что 4 и 5 марта регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты отменены. В эти даты планируются вывозные рейсы: самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь туристов из Дубая, у которых отпуск превратился поистине в «горящий» тур. Сейчас в ОАЭ находится наш корреспондент Алеся Иванова. Она также рассчитывает вылететь в Минск одним из ближайших рейсов и сейчас готова рассказать, какая обстановка в Дубае.

Алеся Иванова, корреспондент:

Свыше 2,5 тысячи белорусских туристов сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Все они ждут возвращения на Родину. Последние несколько дней мы сообщали о взрывах, которые были слышны, в том числе в туристических районах Дубая. Сегодня же обстановка значительно спокойнее – как в небе , так и на суше. Несмотря на то, что некоторые объекты все же пришлось временно закрыть, в их числе и самое большое в мире колесо обозрения, паника среди отдыхающих утихла. Люди не боятся выходить на улицу. Кафе, рестораны, магазины работают в штатном режиме. И вот какими видео туристы делятся в социальных сетях.

Дипломаты и туроператоры способствуют тому, чтобы продление проживания туристов в отелях было бесплатным. В непростой ситуации на востоке своих абонентов поддерживают и белорусские мобильные операторы. Предоставляют бесплатный роуминг-пакет мобильного интернета и обнуляют стоимость звонков.

Николай Булаш, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании МТС:

Мы понимаем, насколько важно для наших абонентов оставаться на связи со своими близкими в этот непростой период. Поэтому приняли решение полностью обнулить стоимость звонков для тех, кто продолжает находиться в странах Ближнего Востока – ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн. До 15 марта 2026 года мы полностью обнулили стоимость звонков. Кроме этого, те абоненты, которые уже совершили звонки, получат возврат денежных средств с 28 февраля по настоящее время.