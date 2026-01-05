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О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»

05 января 2026 17:26
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В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что будем готовить?

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Осяники.

О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Вы у нас лидер Белорусского союза молодежи.
– Я вижу каждого, начиная от первичного звена.

Мы сейчас затронули тему информационной гигиены.
– Фейк же снять очень просто.

О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Ваша карьера – пример классного социального лифта.
– Как только я понимаю, что все хорошо, я всегда себя чуть ли не щипаю…

О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Вы самый молодой депутат Палаты представителей.
– Если бы не было меня как активиста, не было бы и депутата.

Смотрите новый выпуск 11 января, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# БРСМ # Интервью # Владимир Павловский # Александр Осенко

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