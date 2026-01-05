О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.
В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что будем готовить?
Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Осяники.
– Вы у нас лидер Белорусского союза молодежи.
– Я вижу каждого, начиная от первичного звена.
– Мы сейчас затронули тему информационной гигиены.
– Фейк же снять очень просто.
– Ваша карьера – пример классного социального лифта.
– Как только я понимаю, что все хорошо, я всегда себя чуть ли не щипаю…
– Вы самый молодой депутат Палаты представителей.
– Если бы не было меня как активиста, не было бы и депутата.
Смотрите новый выпуск 11 января, в 10:15 на «РТР-Беларусь».