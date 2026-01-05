О карьере в БРСМ и информационной гигиене – расскажет Владимир Павловский в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что будем готовить? Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Осяники.

– Вы у нас лидер Белорусского союза молодежи.

– Я вижу каждого, начиная от первичного звена. – Мы сейчас затронули тему информационной гигиены.

– Фейк же снять очень просто.

– Ваша карьера – пример классного социального лифта.

– Как только я понимаю, что все хорошо, я всегда себя чуть ли не щипаю…