Сергей Герасименя: в Беларуси люди 156 национальностей живут в мире и согласии

Межконфессиональный мир. Где работают духовные центры в Беларуси? Как в нашей стране налажен контакт между государством и церквями и почему сила религиозного единства – важнейший общественный инструмент? Новый год ток-шоу «По существу» начинает с духовной темы. Представители разных религий собрались в студии, чтобы поговорить о мире и религиозном влиянии на него.

Сергей Герасименя, заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей:

В Беларуси 156 национальностей проживают. В мировом масштабе это выше среднего. Далеко не каждая страна может похвастаться тем, что люди 156 национальностей живут в мире и согласии, и на этой почве у них нет никаких, а это документально подтверждено, разногласий. Кроме того, у нас мирно сосуществуют 25 религиозных конфессий и направлений.

Прошлый год был динамичным был, как и для всей страны. Он динамичным был для религиозной сферы. Прошла перерегистрация религиозных организаций. Она прошла спокойно. Она прошла планово, спокойно, и наши недруги не имели никаких шансов, чтобы их прогнозы сбылись. Перерегистрация подтвердила, что у нас по-прежнему 25 религиозных направлений. Ничто не исчезло, никто не исчез. Да, может быть, какие-то направления уменьшили количество своих религиозных общин, но в целом вся вот эта богатая палитра конфессионального разнообразия осталась. Это подтверждает и характер белорусов.

Алена Сырова, СТВ:

А в процентном соотношении все такое же осталось?

Сергей Герасименя:

В процентном отношении все так и осталось. Количество конфессий и направлений осталось. Единственное, что перерегистрация подтвердила, как и в любом доме, где-то навели порядок, где-то меньше вещей стало. В силу демографических каких-то причин, социальных, может быть, в силу того, что общины сами по себе не осуществляли деятельность, их стало немного меньше, буквально процентов 5-6.