Первенство Беларуси по прыжкам в воду проходит в Минске

В первый день первенства Беларуси по прыжкам в воду участники разыграли награды с вышки. Данный старт один из этапов отбора на юниорский чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прыжки в воду вид спорта не для всех. Здесь должны сочетаться как высокая координация и сила, так и смелость. Белорусская школа стоит на олимпийском чемпионе Александре Портонове, его тезке Косенкове и Владимире Алейнике.

Но это уже почти 50-летняя история, сегодня отечественный вид переживает тотальную смену поколений. Тем не менее ряд совсем юных прыгунов дают олимпийские надежды. 14-летняя Александра Пузь в 2026 году получила право выступать на первенстве Европы в младшей возрастной категории, а вот на следующий год ее планируют готовить ко взрослому планетарному форуму, ведь там, занявшие с первого по восьмое место, напрямую отбираются на главные Игры четырехлетия – 2028.