Вклад женщин в развитие столицы обсудили в Минске во время научно-практической конференции

Практически каждый второй руководитель в нашей стране – представительница прекрасного пола, их 43 %. Вклад женщин в развитие столицы обсудили сегодня, 3 марта, в Минске во время научно-практической конференции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собрались представители руководства города, ученые, депутаты и общественные деятели. Говорили об этапах развития города с 17 века и до наших дней. А также о выдающихся минчанках. В их числе – женщины, которые участвовали в освобождении и восстановлении столицы после Великой Отечественной войны, представительницы научного сообщества, архитекторы, артисты, дипломаты и врачи.

Стоит отметить, что сейчас в нашей стране созданы все условия для того, чтобы женщина могла работать, развиваться и растить детей. Этому способствует действующая система государственных семейных пособий.