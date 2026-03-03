Вклад женщин в развитие столицы обсудили в Минске во время научно-практической конференции
Практически каждый второй руководитель в нашей стране – представительница прекрасного пола, их 43 %. Вклад женщин в развитие столицы обсудили сегодня, 3 марта, в Минске во время научно-практической конференции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В зале собрались представители руководства города, ученые, депутаты и общественные деятели. Говорили об этапах развития города с 17 века и до наших дней. А также о выдающихся минчанках. В их числе – женщины, которые участвовали в освобождении и восстановлении столицы после Великой Отечественной войны, представительницы научного сообщества, архитекторы, артисты, дипломаты и врачи.
Стоит отметить, что сейчас в нашей стране созданы все условия для того, чтобы женщина могла работать, развиваться и растить детей. Этому способствует действующая система государственных семейных пособий.
Нина Грекова, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
В советское время была заложена вот эта основа, когда равноправие женщин и мужчин были в равных сферах, даны женщинам, что сделало современную женщину социально активной. Если говорить про современное время, про Академию наук, Институт истории в частности, у нас состав женщин и мужчин практически одинаковый.
Наталья Новик, заведующая отделом Института истории НАН Беларуси:
Тема моего доклада: «Женские профессиональные учебные заведения в Минске в конце XIX-начале XX века». Губернский Минск обладал такими учебными заведениями, давал, пусть небольшие, но все-таки возможности женщинам реализовать себя в различных сферах деятельности, получив соответствующее профессиональное образование.
Артём Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
36 % – это представители прекрасного пола в городском совете депутатов, это и председатели постоянных комиссий у нас есть несколько наших уважаемых коллег-женщин. И на очень разных позициях в общественных структурах города мы тоже плечом к плечу работаем с нашими уважаемыми дамами.
Также участники конференции могли познакомиться с выставочным проектом «Минск и минчанки». Экспозиция посвящена многогранности образа современной женщины и историям жительниц столицы, которые в разные годы создавали облик города.