Как в Беларуси поддерживают гармоничный межконфессиональный мир? Ответил Олег Дьяченко

Межконфессиональный мир. Где работают духовные центры в Беларуси? Как в нашей стране налажен контакт между государством и церквями и почему сила религиозного единства – важнейший общественный инструмент? Новый год ток-шоу «По существу» начинает с духовной темы. Представители разных религий собрались в студии, чтобы поговорить о мире и религиозном влиянии на него.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Гармоничный межконфессиональный мир, межнациональное согласие – это результат проводимой нашим белорусским государством конфессиональной и национальной политики. Мы приняли очень демократичное законодательство, которое включает в себя блок законов, начиная от Основного закона, от Конституции, и заканчивая Военной доктриной, Концепцией национальной безопасности, где четко урегулированы все вопросы, связанные с межнациональным и межконфессиональным взаимодействием, где упреждены все эти риски и угрозы, которые идут из этноконфессиональной сферы.

И дальше государство выступает здесь эффективным регулятором этих отношений. Вы обратите внимание, в Конституции мы закрепили принцип свободы совести. Это очень важно. Сегодня каждый гражданин Республики Беларусь имеет право не только на религиозные убеждения, но и на свободомыслие. Во многих странах за рубежом этого нет.