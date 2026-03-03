Рыженков обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Омана

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по поручению Александра Лукашенко провел разговор с главой МИД Омана. Основной темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Беларусь выразила поддержку посредническим усилиям Омана, направленным на достижение устойчивого мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оманская сторона проинформировала о развитии ситуации в зоне конфликта. Главы МИД подчеркнули необходимость дипломатического урегулирования и скорейшего прекращения насилия. Отдельно отмечена обеспокоенность гибелью мирных граждан и разрушением гражданской инфраструктуры. Беларусь подтвердила готовность содействовать деэскалации и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.