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Рыженков обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Омана

03 марта 2026 19:55
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Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по поручению Александра Лукашенко провел разговор с главой МИД Омана. Основной темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Беларусь выразила поддержку посредническим усилиям Омана, направленным на достижение устойчивого мира в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оманская сторона проинформировала о развитии ситуации в зоне конфликта. Главы МИД подчеркнули необходимость дипломатического урегулирования и скорейшего прекращения насилия. Отдельно отмечена обеспокоенность гибелью мирных граждан и разрушением гражданской инфраструктуры. Беларусь подтвердила готовность содействовать деэскалации и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Макcим Рыженков

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