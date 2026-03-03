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Лазуткин: операция в Иране буксует, но риск затяжного конфликта остается

03 марта 2026 19:59
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом проанализируем кадровый день у Президента и обсудим ситуацию вокруг Ирана. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: операция в Иране буксует, но риск затяжного конфликта остается -2

Андрей Лазуткин, политолог:
Был же недавно Совет мира, куда белорусскую делегацию американцы почему-то не пустили, визу нам не выдали. И мы должны после этого что? Сказать спасибо, продолжать военную операцию? Это отвратительно все. Эти методы, которые сегодня мне сложно сравнить с чем-то. Это, конечно, не «Буря в пустыне», которая была. Потому что тогда была большая достаточно коалиция, Запад был на пике этого могущества. 

Сегодня это одна часть американской элиты. Также часть элиты в Израиле нетаньяховская. Вот они «замутили» такую большую военную операцию, но она буксует сегодня. И, видимо, тот сценарий, который Трампу навяжут в итоге. Вот чего он не хочет, но я думаю так и будет – многолетняя война в Иране. Год воевать, два года воевать. Все это время американцы будут вынуждены все это финансировать. До конца срока Трампа, я думаю, ему эту войну сделают. Хотя вот они выходят, там этот Рубио, да, и Хегсет говорит, ну, пару там недель, мы точно не скажем, когда, но это не бесконечная война.

Но Нетаньяху вышел и сказал то же самое: «Это не бесконечная война». Значит, они именно бесконечную войну запланировали. Это ложь. Они действуют всегда так.

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# Международная политика # Андрей Лазуткин

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