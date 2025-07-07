Глущенко о животноводстве: в Беларуси не допустили возникновения особо опасных заболеваний

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Кирилл Глущенко, первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Правда в том, что на самом деле мы в нашей стране не допустили возникновения, распространения особо опасных заболеваний. У нас нет ящура, у нас нет трех основных заболеваний, которые нам позволяют экспортировать свою молочную продукцию во все страны мира – лейкоз, бруцеллез, туберкулез. Поэтому о больших каких-то эпидемиях говорить не приходится.

Есть три основных кита, на которых держится здоровье животных – это кормление, содержание и уход. Уход – я в том числе имею в виду и проведение ветеринарных мероприятий. Как только что-то одно нарушается, происходит сбой, происходит падеж. Как сказано, основная цифра падежа, если разложить весь падеж по поло-возрастным группам, это 40 % молодняка. То есть там, где, правильно было сказано, простые элементы бесхозяйственности.

А также, как говорится, большой процент – это выбытие коров основного стада. Но там, я немножко не соглашусь, как раз таки у Витебской и Могилевской, Гомельской области это одна ситуация, а у Брестской и Гродненской – другая. Там, у нас на западе, согласен, высокая продуктивность является основной причиной выбытия. А, как говорится, на востоке – низкое качество кормов, идет также поражение внутренних органов, и от этого тоже выбывает наше основное стадо и тоже высокий падеж именно среди крупного рогатого скота, именно коров взрослого основного стада.