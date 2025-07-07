К 2030-му в стране появится белорусская красная порода коров. В чём особенность – рассказали в НАН

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик:

80 % молока мы получаем от породы белорусских голштин, которая утверждена в 2020 году. Конечно, мировая порода. Но она используется в мире 2-2,5 лактации. И она слабая на здоровье, она не селекционировалась. Это 3,5-4 года. Два теленка она должна приводить. И, по сути дела, еще одна три, а вторая две. И поэтому у нас в Беларуси голштинка живет 2,5 лактации. Дает потомство. И один из них бычок, вторая телочка. На то, чтобы воспроизвести хотя бы то, чтобы не уменьшить поголовье голштинов, в России тоже идут по этому пути. И у нее теперь одна основная и единственная, по сути дела, для производства молока, и она теряет из года в год поголовье коров. Они не могут воспроизвести достаточное количество. В Беларуси чистая голштинка у нас тоже на два месяца отстает того, чтобы оправдать жизнь воспроизводства.

Алена Сырова, СТВ:

Нам что нужно делать? Нам нужно заменить всех голштинов на датскую или что нам? Иван Шейко:

Ни в коем случае, у нас уже будет три породы с датской. Белорусская черно-пестрая, которая утверждена в 2003 году. Голштин – в 2020 году. И к 2030 году, по настоятельной просьбе Президента, у нас будет красная белорусская порода. Чем она отличается? Действительно, эта порода, она более конкурентоспособная будет. В Беларуси это вне всякого сомнения. Она более крепкая в генетическом плане, в хозяйственном плане. Костяк более крепкий. Молока, если переводим на базисную жирность 3,6, она уступает голштинам, но дает 3,4. Это молочная порода. И отличительная особенность для белорусов, я говорю, что это золотая порода. Крепкая, молоко более качественное, чем у голштинов. Есть такая отличительная особенность молока по бета-казеину. Это бета-казеин А2А2. Понимаете, молоко пригодное для деток новорожденных, для пожилого возраста, оно хорошо усваивается. У голштинов 30 % таких коровок с А2А2. А в этой до 70 %. В Гродненской области будет новое дочернее предприятие, у нас уже более 2 тысяч коров.