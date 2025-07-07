К 2030-му в стране появится белорусская красная порода коров. В чём особенность – рассказали в НАН
От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.
Иван Шейко, первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик:
80 % молока мы получаем от породы белорусских голштин, которая утверждена в 2020 году. Конечно, мировая порода. Но она используется в мире 2-2,5 лактации. И она слабая на здоровье, она не селекционировалась. Это 3,5-4 года.
Два теленка она должна приводить. И, по сути дела, еще одна три, а вторая две. И поэтому у нас в Беларуси голштинка живет 2,5 лактации. Дает потомство. И один из них бычок, вторая телочка. На то, чтобы воспроизвести хотя бы то, чтобы не уменьшить поголовье голштинов, в России тоже идут по этому пути.
И у нее теперь одна основная и единственная, по сути дела, для производства молока, и она теряет из года в год поголовье коров. Они не могут воспроизвести достаточное количество. В Беларуси чистая голштинка у нас тоже на два месяца отстает того, чтобы оправдать жизнь воспроизводства.
Алена Сырова, СТВ:
Нам что нужно делать? Нам нужно заменить всех голштинов на датскую или что нам?
Иван Шейко:
Ни в коем случае, у нас уже будет три породы с датской. Белорусская черно-пестрая, которая утверждена в 2003 году. Голштин – в 2020 году. И к 2030 году, по настоятельной просьбе Президента, у нас будет красная белорусская порода. Чем она отличается? Действительно, эта порода, она более конкурентоспособная будет.
В Беларуси это вне всякого сомнения. Она более крепкая в генетическом плане, в хозяйственном плане. Костяк более крепкий. Молока, если переводим на базисную жирность 3,6, она уступает голштинам, но дает 3,4. Это молочная порода. И отличительная особенность для белорусов, я говорю, что это золотая порода.
Крепкая, молоко более качественное, чем у голштинов. Есть такая отличительная особенность молока по бета-казеину. Это бета-казеин А2А2. Понимаете, молоко пригодное для деток новорожденных, для пожилого возраста, оно хорошо усваивается. У голштинов 30 % таких коровок с А2А2. А в этой до 70 %.
В Гродненской области будет новое дочернее предприятие, у нас уже более 2 тысяч коров.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Вопрос же не в полной замене стоит. Для хозяйства с высокими технологиями голштины – все-таки самая высокопродуктивная корова в мире. Вопрос только в том, что мы сейчас должны обеспечить. Первое, четкие рекомендации по сбалансированному кормлению, чтобы возместить то, что она теряет. Второе, постоянно проводить работу селекционную по генетическому обследованию для того, чтобы из стада убирать тех, кто как бы особенно слаб и кто имеет генетическую предрасположенность к заболеваниям.
Иван Шейко:
Все верно. Мы эту работу выполняем и по ДНК-технологиям, и по продуктивности, и по А2А2-бета-казеину.
Владимир Караник:
Наша задача – сделать так, чтобы голштин была более устойчива, а датская стала более продуктивна.