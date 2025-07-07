Кто обращается в Витебскую ветакадемию для выяснения причин падежа скота, рассказала ректор

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ольга Сергеевна, а вот с какого уровня к вам обращаются, например, это глава хозяйства, глава района, глава области, просто чтобы понимать, потому что я прекрасно понимаю, что на разном уровне эта проблема воспринимается иначе.