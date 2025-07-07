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Кто обращается в Витебскую ветакадемию для выяснения причин падежа скота, рассказала ректор

07 июля 2025 16:05
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От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:
Ольга Сергеевна, а вот с какого уровня к вам обращаются, например, это глава хозяйства, глава района, глава области, просто чтобы понимать, потому что я прекрасно понимаю, что на разном уровне эта проблема воспринимается иначе.

Кто обращается в Витебскую ветакадемию для выяснения причин падежа скота, рассказала ректор-2

Ольга Горлова, ректор Витебской ордена «Знака Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
Да, обращаются к нам как с хозяйств, так же приходят задачи к нам из Министерства сельского хозяйства, из Национальной академии наук. 

В зависимости от того, какой вид и насколько глубоко эту проблему нам надо изучить. В хозяйствах руководители обращаются к задаче тем, что выясните причину, основную причину падежа. У нас выезжает такая группа, мобильная группа, собираем ее из совершенно разных ученых, которые работают у нас. Это практики, они у нас как скорая помощь в медицине.

# Сельское хозяйство # Ольга Горлова

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