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Новости по тегу #Ольга Горлова

Как уйти от падежа скота? Проблемы в животноводстве обсудили эксперты
07 июля 2025 19:27

Как уйти от падежа скота? Проблемы в животноводстве обсудили эксперты

Кто обращается в Витебскую ветакадемию для выяснения причин падежа скота, рассказала ректор
07 июля 2025 16:05

Кто обращается в Витебскую ветакадемию для выяснения причин падежа скота, рассказала ректор

Единственный в Беларуси вуз ветеринарного профиля отмечает 100-летний юбилей
04 ноября 2024 20:08

Единственный в Беларуси вуз ветеринарного профиля отмечает 100-летний юбилей

«Нельзя быть безразличным». Поговорили с ветеринаром о любви к животным, милосердии и важности профессии
09 ноября 2023 18:52

«Нельзя быть безразличным». Поговорили с ветеринаром о любви к животным, милосердии и важности профессии