Новости по тегу #Ольга Горлова

Зачем нужна централизация ветобслуживания? Как быстро внедряют инновации? Какие форматы обучения появились в Витебской ветакадемии? И какая вообще динамика по падежу? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».
«Да, обращаются к нам как с хозяйств, также приходят задачи к нам из Министерства сельского хозяйства, из Национальной академии наук».
Сегодня здесь обучаются более 3 тысяч студентов по четырем специальностям. Закрепить теоретические знания и вникнуть в тонкости профессии молодые люди могут на практике в хозяйствах.
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