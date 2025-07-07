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Директор аграрного колледжа: наши абитуриенты не боятся идти работать в село

07 июля 2025 17:46
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От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Директор аграрного колледжа: наши абитуриенты не боятся идти работать в село-2

Виктор Маслак, директор Смиловичского государственного аграрного колледжа:
На сегодня наши абитуриенты идут в основном целенаправленно, они понимают, осознают ситуацию. Честно говоря, многие даже из Минска приходят для того, чтобы получить образование и не боятся идти в село. За время учебы они набирают определенный опыт как в стенах самого учреждения образования, так и за пределами на практике в ближайших хозяйствах и на производстве.

Директор аграрного колледжа: наши абитуриенты не боятся идти работать в село-4

В том числе неплохое было изменение Совмина, даже очень хорошее, буквально с 2024 года сентября запустился проект. Наши дети, которые имеют среднее специальное образование, во время производственной практики технологической и преддипломной могут получать хорошие деньги. Мы фактически заставляем даже, можно так сказать, детей идти на эту оплачиваемую практику. Средний вот год еще не закончился, тем не менее посчитали, что в месяц это около 1 600 рублей они получают, при этом не имея диплома. Они работают реальными ветеринарными фельдшерами, специалистами. Понимают, что утром нужно встать пораньше, вечер заканчивается иногда, бывает, и не в пять, и не в шесть вечера, потому что нужно на вечернюю дойку прийти. 

Есть вопросы, конечно, не каждый руководитель может быть готов принять к себе этого молодого специалиста, обучить его, где-то поднатаскать и объяснить, что все-таки суббота – это не выходной день. А корове не дашь газетку почитать.

# Образование в Беларуси # Сельское хозяйство

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