Караник рассказал, как формируется статистика по падежу скота

Алена Сырова, СТВ: Одной из важнейших причин, да и главных причин падежа скота является не какая-то там страшная болезнь, болезни, или там какой-то неведомый вирус, а как раз таки банальная халатность, человеческий фактор. Там не сделали, там не соблюдали технологию. Но ведь ребят же учат в ветеринарной академии каким-то азам. Что происходит потом?

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Это не только ветеринарная проблема.

Я могу сказать с разных точек зрения. Во-первых, у меня системное медицинское образование, большие знания по биологии, во-вторых, опыт руководства областью, в-третьих, сейчас позиция в Академии наук.

Давайте разберем, ничего экстраординарного или катастрофического в последний год не произошло. Когда говорят о том, что исторически высокие цифры падежа, надо понимать, из чего они состоят.

Первое, налажен четкий учет. Это как информационная система, которая заработала в полную силу, так и контроль за тем, чтобы падеж не скрывали под видом продажи населения, перерезки в хозяйстве либо другие причины. Мы получили достоверные цифры, какое количество у нас непроизводительного выбытия скота именно по причине падежа.

Второе, у нас исторически высокая плотность скота. Мы полномерно работаем по переводу скота на круглогодичное стойловое содержание. А это повышенная плотность, это другие рационы, это другие условия, что тоже приводит к более высокому выбытию поголовья.

И, наконец, у нас рекордные надои. По стране две области – Брестская и Гродненская – перевалили 7,5 тысячи литров на одну корову. Это среднеобластной показатель в год, а я думаю, что Брестская область имеет все шансы в этом году взять рубеж и в восемь тысяч.