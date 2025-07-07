Глущенко о ситуации в свиноводстве: мы стараемся не допустить африканскую чуму на нашу территорию

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы.

Кирилл Глущенко, первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Правильно сказали, что нас сравнивать с другими странами тяжело, потому что все-таки наша задача – получить максимальное количество продукции с этих животных. Мы, как говорится, всех сельхозживотных, в том числе и дойных коров, должны довести до мясокомбината и получить от них продукцию. В Западной Европе не так. Там те коровы, которые дали определенное количество молока, уже, как говорится, не употребляются в пищу.

А что касается падежа, то в птицеводстве у нас ситуация стабильная, в свиноводстве у нас совершенно другая ситуация, потому что мы сконцентрировались на биологической безопасности, потому что вы знаете, какая у нас вокруг страны ситуация именно по африканской чуме свиней, чтобы не допустить заноса на нашу территорию.

Алена Сырова, СТВ:

Мы, как журналисты, знаем, что попасть на военный закрытый объект намного проще, чем на свинокомплекс.

Кирилл Глущенко:

И в этом случае в свиноводстве ситуация и птицеводство гораздо лучше, чем в животноводстве.